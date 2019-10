Nabo fangede indbrudstyv

Manden mistænkt for indbrudsforsøget i Brøndby er netop idømt straksdom. Der er tale om en 33-årig østeuropæisk mand, som nu er idømt 1 års fængsel for indbrudsforsøg og for at have overtrådt det indrejseforbud han blev pådømt i 2017 #anklager https://t.co/iy23jn4vAI

— Vestegnens anklagere (@VestegnAnklager) October 16, 2019