Naturvidenskabspris til Vestskovens Naturskole

Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Rigtig mange elever fra Glostrup har de seneste år været på Vestskovens Naturskole, hvor en engageret Inge Christensen har lært dem om naturvidenskab med forskellige praktiske øvelser. I sidste uge blev hun anerkendt med en pris

Af Jesper Ernst Henriksen

Ved Stensøen i Vestskoven er naturvejleder Inge Christensen hoppet i et par waders og er gået ud i søen for at tage nogle fiskeruser op af vandet. På bredden står nogle elever fra 5. klasse fra en skole i Albertslund, men det kunne lige så godt have været elever fra Glostrup. Inge Christensen er nemlig delt mellem Glostrup og Albertslund Kommune og hun underviser elever fra begge kommuner.

Hun prøver efter bedste evne at råbe eleverne på bredden op, men først, da hun kommer helt ind til bredden med ruserne, bliver de opmærksomme.

Del af festival

I uge 39 er der Naturvidenskabsfestival i hele Danmark. Her er der ekstra fokus på de naturvidenskabelige fag, ofte med særlige projekter, hvor der er gjort lidt ekstra ud af undervisningen. I år var der over 200 særlige projekter registreret af det nationale naturfagscenter, Astra. Blandt dem valgte de et projekt fra Vestskovens Naturskole med Inge Christensen som naturvejleder, som årets bedste.

Hun vandt det for et projekt om Stensøens dyre- og planteliv for elever på alle klassetrin, en undervandssafari med en nyindkøbt drone og en stor strategisk indsats for naturfagsområdet på tværs af skoler, virksomheder og institutioner i Albertslund og Glostrup Kommuner.

-Inge Christensen er særligt god til at bruge Naturvidenskabsfestival som motor til at skabe og vedligeholde naturfaglige kulturer. Det lykkes hende at engagere rigtig mange lokale aktører i et naturfagligt samarbejde, som skaber en forankring udover Naturvidenskabsfestival i uge 39, siger Ea Eskildsen, konsulent i det nationale naturfagscenter, Astra, og projektleder for Årets Festivalarrangør.

400 elever på besøg

Under Naturvidenskabsfestivalen i sidste uge mødte cirka 400 elever fra Albertslund og Glostrup Kommuner op henover fire dage for at studere vandets hemmeligheder under overfladen. For mellemtrinnet 3. – 6. klasse endda med en særlig overraskelse.

Først undersøger eleverne Stensøens dyre- og planteliv på traditionel vis med net, fiskestænger og ruser.

Da Inge Christensen er kommet i land, kan eleverne se indholdet af ruserne. Der er et par små fisk i og nogle krebs. Det er Galisisk Sumpkrebs, der er en invasiv art, forklarer Inge Christensen til eleverne.

– Den spiser de danske krebs’ æg og unger og den spiser alt det mad, som de danske krebs skulle have spist. Hvor vi før kunne tage ud og fange flere hundrede af de danske krebsearter, så kan vi i dag fange ganske få i dag, forklarer hun.

Hun samler en op og holder den hen til eleverne, der hopper et halvt skridt tilbage.

– De er ikke farlige, når jeg holder dem sådan her. Prøv at mærke på skjoldet, det føles ligesom en våd sten, siger hun.

Eleverne prøver at røre ved krebsen, og efter lidt tid er nogle blevet så modige, at de godt tør holde den.

Undervandsdroner

Efter at have tømt fiskeruserne, får eleverne hjælp til at se alt det, der er svært at se. Et talenthold med elever fra 7. – 9. klasse på Albertslund Ungecenter har forud for festivalen øvet sig på at betjene Naturskolens nye undervandsdrone, en drone udstyret med kamera og sonar. Den kan både filme, måle dybde og temperatur.

I ugerne efter Naturvidenskabsfestivalen skal udskolingsholdet bygge deres egen undervandsdroner i samarbejde med Teknologisk Institut.

– Prisen er med til at synliggøre vores arbejde med at lave god naturfagsundervisning. Vi vil gerne give eleverne lærerige og anderledes oplevelser, hvor både natur og teknologi kommer i spil. Mange børn og unge får ikke på samme måde som tidligere den direkte erfaring med den natur og naturvidenskab, der omgiver dem i deres hverdag, siger Inge Christensen, leder af Vestskovens Naturskole, der i det daglige servicerer både Albertslund og Glostrup Kommuner.

Engageret underviser

Glostrup Skoles leder, Yasar Cakmak, var også forbi, for at sige tillykke til Inge Christensen.

– Jeg har sjældent set en så engageret og dygtig person som Inge. Hun er billedet på en ildsjæl. Hun er frontløber på de her tiltag, som kan gøre naturfagsundervisning interessant for eleverne, når de kommer op i de større klasser. Hun har blik for det, som eleverne har svært ved og gøre det spændende. Jeg har kæmpe respekt for hendes faglighed og prisen er så velfortjent, siger han.

Naturvidenskabsfestival

Naturvidenskabsfestival er Danmarks største og ældste festival for naturvidenskaben. Mere end 150.000 børn og unge over hele landet oplever ny, anderledes og eksperimenterende naturvidenskab.

Hvert år engagerer flere end 3.000 lærere og 120 eksterne arrangører sig i at forberede spændende undervisningsforløb og aktiviteter, som afvikles i uge 39.

Siden 2012 har Naturvidenskabsfestival uddelt en pris til Årets Arrangør.