Meta Fuglsang er ny borgerrådgiver i Glostrup. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Efter at have delt borgerrådgiver med Albertslund Kommune i godt fire år, får Glostrup nu sin helt egen borgerrådgiver til at hjælpe og guide byens borgere

Af Jesper Ernst Henriksen

Nu er det slut med parløbet mellem de to kommuner om borgerrådgivning. Glostrup Kommune har ansat jurist Meta Fuglsang i stillingen som borgerrådgiver – og hun skal altså kun arbejde for Glostrups borgere. Meta kommer med en imponerende portion erfaring i rygsækken. Hun har arbejdet som advokat i en årrække, hun har undervist på Københavns Universitet, hun har været medlem af Folketinget, hun har været forbundskonsulent i AOF og haft flere lederstillinger i kommunalt regi. Det er altså en højt kvalificeret kvinde, Glostrups borgere nu kan få hjælp og rådgivning af.

– I Glostrup har vi nu igennem mange år haft god erfaring med at have en borgerrådgiver. En uvildig rådgiver er et godt supplement til den rådgivning og vejledning, som vi leverer dagligt i borgerservice og i resten af kommunen. Meta vil hjælpe os med at holde et skarpt fokus på god borgerbetjening i hele kommunen. Så der skal lyde et varmt velkommen herfra, siger Glostrups borgmester John Engelhardt.

– Jeg glæder mig til at komme rigtigt i gang. Det er en vigtig opgave, for selv med de bedste intentioner fra alle parters side kan der godt opstå misforståelser i kommunikationen mellem borger og kommune. Og det er blandt andet dér, jeg kommer ind i billedet til at hjælpe, guide og rådgive, så vi i fællesskab kan få dialogen tilbage på skinnerne, fortæller Meta Fuglsang, borgerrådgiver i Glostrup Kommune.

Her kan hun hjælpe

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med at gennemgå dit sagsforløb hos kommunen og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Borgerrådgiveren kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse, men kan undersøge, om du har fået en korrekt sagsbehandling. Borgerrådgiveren kan også vejlede om dine muligheder og hjælpe med at få genskabt en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen, hvis der har været lidt grus i maskinen.

Hos borgerrådgiveren kan du

• få vejledning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage

• få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen

• få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikt i en sag

Borgerrådgiveren kan ikke

• behandle klager over kommunens afgørelser

• behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau

• behandle klager, hvis der er en anden klageinstans, der skal tage sig af de pågældende sager

• behandle klager over ansættelsesforhold

Borgerrådgiverens kontaktinformation

Du kan henvende dig på mail, du kan ringe og du kan aftale tid for et personligt møde.

Telefonnumer 43 23 61 50 (mandag og tirsdag: 10-14, torsdag: 14-17.30)

borgerraadgiver@glostrup.dk