Ny ledelsesstruktur

GLOSTRUP. Den nye model for, hvordan ledelsen af Glostrup Skole er organiseret, er blevet endeligt vedtaget

Af Jesper Ernst Henriksen

Kort før sommerferien blev fremtiden for Glostrup Skole vedtaget. Her var der nogle overordnede tegninger til, hvordan ledelsen skulle se ud, men ikke konkrete beskrivelser af den enkelte leders opgaver og kommandoveje. Det blev behandlet og vedtaget på kommunalbestyrelsens møde i oktober.

Den grundlæggende tanke i den nye ledelsesstruktur er linjeledelse. Glostrup Skole har en overordnet leder, der lige nu er Yasar Cakmak. Denne leder er også afdelingsskoleleder på en af Glostrup Skoles fire afdelinger. Det er han lige nu på Vestervang.

Under ham er der tre andre afdelingsskoleledere, herunder Michael Ingelhardt, der fortsat har rollen som souschef.

Under hver afdelingsskoleleder er der nogle afdelingsledere for skole- og fritidsdel.

Det er forventningen, at den nye model giver mere lokalt ledelsesansvar.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF stemte for, mens Konservative og Bylisten stemte imod.