Foto: Grafik: Movia

HELE OMRÅDET. I søndags åbnede Cityringen. Det giver nye busruter i dele af København, men ikke i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Med Cityringen kommer der 17 nye metrostationer og giver helt nye muligheder for at komme nemt rundt i København.

Busserne skal selvfølgelig tilpasses disse nye metrostationer, så man kan komme hurtigt og direkte til og fra metro og S-tog. Det betyder at 28 eksisterende buslinjer omlægges og fem linjer bliver nedlagt. Denne ændring træder dog først i kraft den 13. oktober, når metroen har kørt et par uger.

I Glostrup, Brøndby og Vallensbæk bliver bussernes ruter ikke ændret. Der sker dog ændringer på nogle af de linjer, der kører gennem området, men altså ikke på den del af ruten, der går gennem Glostrup, Brøndby og Vallensbæk. Passageren på linje 9A og linje 166 skal vænne sig til nye endestationer.

Den nye linje 9A vil have endestation ved Valbyparken og vil få forbindelse med den nye Cityring ved Frederiksberg Allé St. Den nye linje 9A bliver en central linje på Vesterbro og det ”gamle Sydhavnen”. Den nye linje 166 vil køre mellem Værebroparken i nord og Vallensbæk station i syd.