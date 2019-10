Nye folk i Idrætscenteret

Claus Thyrrestrup og Kirsten Pogel driver i forvejen caféen i Vallensbæk Golfklub og har nu altså også overtaget caféen i idrætscentret.

VALLENSBÆK. Frisk kaffe og dagens ret til en skarp pris – det er nogle af de ting, der er på menuen i den nyåbnede Café Svanen i Vallensbæk Idrætscenter

Af Jesper Ernst Henriksen

Cafeen i Vallensbæk Idrætscenter har de seneste år været meget omdiskuteret og har skiftet ejer flere gange. Nu er to nye klar til at drive cafeen videre.

– Vi glæder os til at skabe et godt samlingssted for brugerne på Idrætscenteret, og at andre også vil kigge forbi til et godt måltid mad, siger Claus Thyrrestrup, der sammen med Kirsten Pogel for nylig overtog caféen i Vallensbæk Idrætscenter. Café Svanen er den kommet til at hedde.

Kirsten er selv mangeårig bruger af Idrætscenteret og ved, at cafeen er en vigtig brik i Vallensbæks foreningsliv. Parret driver i forvejen caféen i Vallensbæk Golfklub og ser frem til, at de med to caféer kan servicere borgerne i Vallensbæk endnu bedre.

Ud over dagens ret, som for eksempel kan være chili con carne, boller i karry eller hakkebøf, serveres der småretter som håndfrikadeller, boller og parisertoast. Alt sammen hjemmelavet.

– Vi håber på god opbakning fra lokalmiljøet, og vi har allerede et godt samarbejde med foreningerne, siger Claus.