Nyt fodboldklubhus rykker nærmere – pris: 61,5 millioner kroner

Formand Christian Barrett (nummer to fra venstre) glæder sig til at få samlet alle klubbens spillere under ét tag. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndbyernes IF har længe ønsket en opgradering af klubbens faciliteter. Nu ser det ud til, at et nyt klubhus står klar i 2021

Af Robert Hendel

Gode faciliteter koster mange penge. Derfor har Brøndby Kommune afsat næsten 62 millioner over de næste to år, som er øremærket en opgradering af forholdene for Brøndbyernes IF.

Pengene går til at udbygge det nuværende klubhus, idet klubben har brug for større og bedre omklædningsfaciliteter til de mange medlemmer af fodboldklubben.

– Der er enormt mange, der benytter banerne omkring stadion, og vi har simpelthen brug for en opgradering af de faciliteter. Der er ikke omklædningsrum til dem alle sammen, siger Vagn Kjær-Hansen (SF).

Med udbygningen kan Brøndbyernes IF se frem til, at alle klubbens medlemmer kommer til at klæde om i den samme bygning.

– I dag er vi spredt ud på flere forskellige lokationer, eksempelvis i Brøndby Hallen og ude på skolerne. Nu får alle hold mulighed for at blive i klubhuset og klæde om det. På den måde får vi skabt et unikt klubhusmiljø, hvor alle har mulighed for at være med i fællesskabet omkring klubben, siger Christian Barrett, der er formand for amatørafdelingen i Brøndbyernes IF.

Han mener, at udbygningen kommer hele kommunen til gode.

– Når vi er kommunens største forening, synes jeg også, at vi skal have nogle rammer, der gør, at vi kan gøre det godt for en masse af vores medlemmer og kommunens borgere, så vi har et godt sted at komme som fodboldspillere i Brøndby. Det gælder både piger og drenge, unge som gamle, siger Christian Barrett.

Vagn Kjær Hansen mener, at det er helt naturligt, at kommunen giver klubhuset et tiltrængt løft.

– Vi har en forpligtelse over for vores foreninger i kommunen. Det betyder, at vi i forskelligt omfang stiller lokaler og andre faciliteter til rådighed for dem. Og i det omfang det er Brøndbys børn, der træner i fodboldklubben, lever vi selvfølgelig også op til den forpligtelse, siger han.

Han understreger, at kommunen ikke kommer til at betale for driften. Den del står klubben selv for.

– Foreningerne bidrager også selv til udgifterne af arbejdet ved at drive faciliteterne. Det er jo ikke sådan, at de får det hele forærende, forklarer Vagn Kjær-Hansen.

Tidligere har der været snak om at bygge et helt nyt klubhus på området bag den røde Stadionhal 1. Det projekt er kommunen gået væk fra igen, dels på grund af økonomi, men også efter ønske fra Brøndbyernes IF.

– Skulle vi have bygget et helt nyt klubhus, var det blevet dobbelt så dyrt. Nu har vi valgt den løsning, som vi faktisk mener er allerbedst. At forlænge klubhuset, som det er i dag, siger Christan Barrett.

Ombygningen af klubhuset har været på kommunens budget i en årrække, men nu lader det til, at det bliver realiseret inden for to år. Det ser borgmesteren frem til.

– Det er højt prioriteret, at der er ordentlige omklædningsforhold, siger Kent Max Magelund (S).

Han forstår godt, hvis folk synes, at 61,5 millioner er mange penge at bruge på et fodboldklubhus.

– Vi har sat en ramme af med 61,5 millioner kroner.Det er det, vi maksismalt må bruge på projektet. Bruger vi færre penge, ryger de resterende penge selvfølgelig tilbage i kommunekassen, forklarer Kent Max Magelund.