Oprykning til golfdamer

Foto: CGC Golf Club

SPORT. En fantastisk sæson for CGC Golf Clubs dame elite er afsluttet med en oprykning til 2. division

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag den 15. september var seks damehold samlet på Søllerød Golfklub for at spille om oprykningsspil til 2. division. Matchformen var slagspil og de to bedste hold rykkede op – det blev CGC Golf Club og Ledreborg.

– Forholdene var ikke de nemmeste med den stærke vind og de mange bakker og skjulte huller, men det stoppede ikke CGC Golf Clubs damerne fra at lave flotte scorer og sikre en andenplads på dagen, som var nok til at rykke op, siger Anne Holmgaard fra CGC Golf Club.

Oprykningen er kulminationen på en fantastisk udvikling. For to år siden havde CGC Golf Club ét damehold i kvalifikationsrækken, der tabte alle kampe. Sidste år vandt de puljen, men klarede ikke konkurrencen i oprykningsspillet. I år har de stillet to hold i kvalifikationsrækken og det ene hold vandt alle deres kampe og rykkede op i 2. division.

Udover de to hold i damerækken, har Dame elite truppen også spillere på seniorholdet som efter puljespillet kvalificerede sig direkte til 1. division. De har også spillere i Regionsgolf holdene – og her kan flere af spillerne også tilføje ”Danmarksmester” til sin golftitel.