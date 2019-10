Overgravet vandledning gav oversvømmelse

Sådan så der ud ved Østervej og Egevej torsdag eftermiddag. Foto: Jesper Troelsen

GLOSTRUP. Torsdag omkring middag blev en vandledning gravet over på Mellemtoftevej. Det gav oversvømmelser og lavt vandtryk i store dele af Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

I øjeblikket bliver der gravet flere steder i vores område, for at flytte vandledninger, kloakker, telefonkabler og så videre, så de ikke kommer til at ligge under letbanen.

Sådan et arbejde var en entreprenør i gang med torsdag i sidste uge, da de ved et uheld ramte en større vandledning fra Glostrup Forsyning.

– Når der er et hul i en vandledning, så vil vandet hellere løbe ud af hullet end videre i vandledningen, forklarer Henrik Nicolaisen, afdelingsleder i Glostrup Forsyning, der ejer ledningerne.

Fra hullet i vandledningen ved Mellemtoftevej løb vandet ned ad cykelstien på Nordre Ringvej og oversvømmede et område ved Egevej og Østervej og tunnellen under Nordre Ringvej ved hospitalet.

Uheldigt sted

Da hele Glostrups vandforsyning er forbundet, betød hullet, at vandtrykket faldt over hele byen.

– De kunne mærke trykfaldet helt ude i Ejby, siger Henrik Nicolaisen.

Glostrup Forsyning satte derfor ekstra pumper i gang med at pumpe vand ud i systemet.

– Men så længe der stadig er et hul, hvor vandet fosser ud, så eksisterer problemet jo stadig, siger Henrik Nicolaisen.

Han forklarer videre, at det var et meget uheldigt sted, at vandledningen blev gravet over.

– Nogle gange bliver en vandledning gravet over midt mellem to ventiler, som man så bare kan lukke. Her blev vi nødt til at lukke syv-otte ventiler, for at få stoppet hullet, siger han.

Da de ventiler var lukket, stod en del af hospitalet og villaerne på Malervangen uden vand. Her fik Glostrup Forsyning lagt en brandslange med vand fra hovedafdelingen på Hospitalet ud. Klokken cirka ni om aftenen havde de sidste borgere derfor igen normalt vandtryk.