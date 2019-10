På kram med Brøndby – igen

Den indiske visionære humanitære og spirituelle leder Amma, besøger Danmark for anden gang i oktober. Foto: PR-foto

BRØNDBY. Indisk spirituelle leder og velgører besøger endnu engang Brøndby Hallen, hvor hun sidste år delte kram ud til de 7.000 besøgende

Af Robert Hendel

For anden gang lægger Brøndby Hallen gulv til et besøg fra den indiske, spirituelle leder Mata Amritanandamayi, der er kendt over hele verden som Amma.

Den 22. og 23. oktober spreder hun ved sin blotte tilstedeværelse en ubeskrivelig energi af kærlighed og medfølelse i den store sportshal, hvor hun sidste år omfavnede 7.000 besøgende.

Den særlige omfavnelse, der går under navnet darshan, har hun igennem de seneste 30 år delt ud til mere end 39 millioner mennesker verden over.

Når Amma lander i Brøndby, står hun i spidsen for en to dage langt meditations- og fredsbegivenhed i Brøndby Hallen. Med sig har hun 15-20 sangere og musikere med sig, der spiller traditionel indisk musik.

Herudover vil der være spisesteder med blandt andet indiske måltider og snacks.