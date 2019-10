Penge til at styrke det sociale

Formanden for Vallensbæk Banko, Claus Weichel, gav en 10.000 kroner til VI39, der blev modtaget af Lasse Knudsen, træner og bestyrelsesmedlem af VI39 Håndbold og Rasmus Jensen træner i Ungdomsafdelingen. Med sig havde de tre unge spillere Jeppe, Noah og Benjamin U11 og U13. Foto: Vagn Hoffmann

VALLENSBÆK. Vallensbæk Banko uddelte mandag 10.000 kroner til VI39 Håndbold Ungdomsafdeling, så alle kan komme med på tur

Af Jesper Ernst Henriksen

Håndbold afdelingen i VI39 tager en til to gange om året på fællestur med alle drenge og piger i hele ungdomsafdelingen, for at styrke det sociale i klubben, siger Lasse Knudsen, træner og bestyrelsesmedlem i VI39 Håndbold.

– Vi skal ikke nødvendigvis udvikle en ny Mikkel Hansen. Det sociale aspekt betyder meget for vores håndboldafdeling. Pengene skal derfor bruges til at sikre, at alle unge – uanset økonomi – kan komme med på turen, siger han.

Pengene er 10.000 kroner, som formanden for Vallensbæk Banko, Claus Weichel, kom med.

– Formålet passer perfekt til Vallensbæk Bankos intentioner med at udlodde en del af overskuddet. Det er en god dag, når pengene kan glæde børn og unge, som har det lidt sværere end andre, siger han.