Per Nielsen: Vi er et bedre fodboldhold

Per Nielsen var ikke tilfreds med første halvleg i onsdagens opgør mod Glasgow City FC i Champions League. Foto: Robert Hendel

SPORT. Cheftræner Per Nielsen tror på, at onsdagens nederlag kan vendes til en samlet sejr i Glasgow på næste onsdag. Brøndby er et bedre fodboldhold, vurderer han

Af Robert Hendel

Målt på spil og chancer var Brøndby det bedste hold i onsdagens opgør mod Glasgow City FC i UEFA Women’s Champions League.

I fodbold vinder det hold, der får flest mål. Det gjorde de skotske gæster onsdag aften, selvom de sjældent var i nærheden af Brøndbys mål.

– Vi kan ikke bruge til noget, at vi har domineret kampen. Jeg kender godt fodbold, og sådan er det jo nogle gange. Det kan hurtigt blive op ad bakke, hvis man ikke får puttet sine chancer ind, siger Brøndby-træner Per Nielsen til Folkebladet.

Han mener, at Brøndby er et langt bedre fodboldhold end Glasgow City FC.

– Det viste vi kun i perioder i dag, og det skal vi også vise inde i felterne, konstaterer han.

Skidt første halvleg

Især i de første 45 minutter var der plads til forbedringer. Brøndby kom ganske vist til chancer, men spillet hang ikke ordentligt sammen.

– Vi spiller en dårlig første halvleg. Det kan vi ikke komme udenom. Jeg synes, at vi kommer fint ud til anden halvleg, og vi bliver også snydt for et klokkeklart straffespark, siger Per Nielsen og henviser til situationen, hvor Brøndbys Frederikke Lindhardt blev ramt i ansigtet af en skotsk fodboldstøvle.

Den situation takserede kampens polske dommer til et indirekte frispark i skotternes straffesparksfelt, og det undrer Per Nielsen.

– Jeg har aldrig hørt før, at man kan dømme indirekte frispark inde i feltet. Havde dommeren ikke begået den fejl, kunne det være blevet en anden kamp, fortæller han.

Folkebladet har spurgt den tidligere topdommer Kenn Hansen, om kendelsen var korrekt.

Han svarer i en mail, at der burde være dømt straffespark, men han tager samtidigt højde for, at dommeren står i en vinkel, hvor det ikke kan afgøres, hvorvidt Frederikke Lindhardt rent faktisk bliver ramt.

Skal være skarpere

Fejlkendelsen kan Per Nielsen og Brøndby-holdet dog ikke bruge til så meget, når de skal forsøge at indhente skotternes føring den 30. oktober i Glasgow. Her skal Brøndby vinde med mindst to mål, hvis holdet skal gøre sig forhåbninger om et videre avancement i turneringen. Brøndby-træneren er dog optimistisk, selvom det ser svært ud.

– Jeg er da pisseærgerlig på pigernes vegne, for vi har gjort det rigtigt svært for os selv, men vi lægger os ikke ned. Vi tager derover og spiller vores chance, siger Per Nielsen.

Opskriften er ifølge Per Nielsen enkel. Brøndby-kvindene skal først og fremmest score på deres chancer.

– Vi skal nok tilspille os nogle chancer deroppe. Så vi skal være skarpere, og så skal vi slippe håndbremsen og komme derudad, lyder det fra Per Nielsen.