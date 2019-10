Radikale: Fokus på Brøndby Strand

Området omkring centeret i Brøndby Strand trænger til et løft ifølge Det Radikale Venstre i Brøndby. Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. Skoler og uddannelse er en mærkesag for Det Radikale Venstre i Brøndby, men også udviklingen af Brøndby Strand står højt på prioriteringslisten

Af Robert Hendel

Der er stor tilfredshed hos Det Radikale Venstre.

– Der er ikke nogen dårlige ting ved den her aftale. Alle tingene er enormt relevante, og vi har fået det, vi kom efter. Så vi er naturligvis godt tilfredse, fortæller Said Mo El Idrisso (RV), der repræsenterer partiet i Brøndbys kommunalbestyrelse.

Især skolerne glæder han sig over, at der nu bliver brugt flere ressourcer på.

– Vi har en udfordring med at få de unge igennem uddannelssystemet, og det skal vi selvfølgelig kigge på. Vi skal sætte tidligt ind over for de børn, der ikke trives i skolen, siger Said Mo El Idrissi.

Den tidlige indsats kan være med til at forhindre, at de unge ender på gaden, mener han.

– Især i Brøndby Strand har vi en hel del flere børn med udfordringer, og dem skal vi tage hånd om.Så får vi nogle mere sunde og friske børn i fremtiden, siger Said Mo El Idrissi, der også håber, at den øgede indsats kan være med til at få færre forældre til at vælge den lokale folkeskole fra til deres børn.

Et andet vigtigt punkt for Det Radikale Venstre er byudviklingen i Brøndby Strand. Her ser Said Mo El Idrissi frem til, at der bliver lavet en fremtidig vision for området.

– Jeg lægger ikke skjul på, at vi skal løfte Brøndby Strand, som skal være et endnu bedre sted at bo og være, siger Said Mo El Idrissi.

Han ser beboersammensætningen som en af områdets store udfordringer, men også området omkring centeret trænger til et løft.