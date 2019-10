Regeringen gambler med sjællandske arbejdspladser

DEBAT. Af Kim Valentin (V), Medlem af Folketinget, Valgt i Glostrup

Den socialdemokratiske regering lægger op til at tredoble afgiften på generationsskifte i familieejede virksomheder, så den igen bliver 15 pct. Gennemføres forslaget, er omkring 23.000 virksomheder i de kommende år tvunget til at finde et uforholdsmæssigt stort beløb, som næsten ikke kan undgå at påvirke driften.

Som økonom med over 25 års erfaring i økonomisk rådgivning ved jeg, at de fleste almindelige virksomheder ikke råder over et beløb i den størrelse. I forbindelse med et generationsskifte beskattes virksomheder af markedsværdien, der typisk giver et meget større beløb, end virksomheden har liggende i pengeskabet.

Når pengene skal findes, er driftige virksomheder derfor enten nødt til at sælge fra eller skære arbejdspladser. Forslaget rammer altså ikke bare virksomhedsejerne, men i høj grad også deres ansatte, som jo er helt almindelige borgere fra Glostrup og omegn, der går på arbejde for at tjene til familiehusholdningen. De risikerer at miste deres arbejde, alene fordi de arbejder i en familieejet virksomhed. Er det virkelig, hvad Socialdemokratiet mener med økonomisk retfærdighed?

Forslaget kommer ikke bare til at ramme den enkelte virksomhed, men risikerer også at svække ordrebogen hos underleverandører og samarbejdspartnere fra lokalområdet. De afledte effekter kommer til at ramme mange flere mennesker end blot den enkelte virksomhedsejer. Det er helt skævt i min verden.

Med Venstres skattestop var de familieejede virksomheder sikret mod skattesmæk. Det gav mulighed for at investere og sikre arbejdspladser til gavn for vækst, velstand og velfærd i hele Danmark.

Det kan bekymre, at Socialdemokratiet tager så let på erhvervslivets betydning for Danmarks velstand. En velstand, der er helt afgørende for at gennemføre det katalog af velfærdsgoder, som danskerne er blevet stillet i udsigt.