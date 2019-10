Regnbueflaget skal op til Pride

DEBAT. Af Henrik Lund, Formand for SF Glostrup

Er Glostrup vestegnens nye konservative og gammeldags kommune? Det spørgsmål stiller vi os selv i SF, efter kun tre ud af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer på kommunalbestyrelsens møde onsdag 9. oktober kunne stemme for SF’s forslag om at lade Prideflaget vejre på en enkelt eller to af byens flagstænger.

SF mener, at Danmark skal være et rummeligt land, og at Glostrup som by bør være ligeså. Vi er ikke bange for at signalere dette for omverdenen, og finder, at en af måderne er, at vi i forbindelse med Priden i København er med til at festligholde netop denne med flagning med regnbueflaget fra Rådhusets og Præstegårdens flagstænger.

Glostrup kunne med en vedtagelse af vores forslag være den første by på Vestegnen, som går ind i en fremtid med plads til os alle – og med velkommen til alle i byen. Jeg tror på, at åbenhed og accept af forskellighed er med til at gøre byen mere attraktiv og mangfoldig, og jeg tænker faktisk, at det er et ønske, som næsten hele Kommunalbestyrelsen deler, men altså ikke – endnu – tør stå ved.

I vores umiddelbare nærhed er to byer allerede gået ind i fremtidens multisamfund, København og Gladsaxe. I disse kommuner vejrer regnbueflaget flot over byen i august, netop for at fejre mangfoldigheden, og for at hilse alle velkommen til at være her og til at tage del i såvel hverdag som fest. Trist, at Glostrup ikke kan samle sig sammen til at være med i denne fest.