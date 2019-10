Sådan bliver 0. klasserne fordelt næste år

Der bliver igen plads til tre 0. klasser på Søndervang Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, hvordan der skal oprettes 0. klasser til næste sommer. Det ser ud til, at Skovvang og Søndervang kan blive nødt til at afvise elever

Af Jesper Ernst Henriksen

Som en del af aftalen om fremtiden for Glostrup Skole, der blev vedtaget kort før sommerferien, skal kommunalbestyrelsen en gang om året vedtage, hvor mange klasser, der er plads til på hver enkelt afdeling af skolen. Det sker efter det ganske simpelt er blevet undersøgt, hvad der er af ledige lokaler på hver afdeling. Der er to ledige lokaler i Ejby og på Skovvang og tre ledige lokaler på Nordvang, Søndervang og Vestervang.

Administrationen har også kigget på, hvor mange børn, de forventer starter i skole næste år. Det er deres forventning, at der vil blive til 12 klasser, der så skal fordeles blandt de 13 ledige klasselokaler.

Mulige afvisninger

Efter indskrivningen sidste år, viste det sig, at der var ønsker til tre hele klasser til Skovvang, men kun plads til to. Derfor blev der bevilliget penge til at ombygge nogle grupperum til et klasselokale. Det vil ikke ske i år, har politikerne sagt.

– Når der er fyldt op på en matrikel, så er der fyldt op, sagde John Engelhardt (V) i forbindelse med indgåelsen af aftalen om fremtiden for Glostrup Skole.

Lige nu er forældrene til de kommende skolebørn ved at overveje, hvilken afdeling, de skal ønske til deres børn. Det er derfor endnu usikkert, om det bliver nødvendigt at fordele børn til andre afdelinger, end den, forældrene havde ønsket. Hvis det bliver nødvendigt, får børn med søskende på en afdeling førsteret, derefter bliver børn med særlige behov fordelt. De resterende pladser fordeles derefter, så nærmeste børn optages først, dog skal alle børnens samlede skolevej være kortest mulig.

Administrationen er kommet med et gæt på, hvor mange ansøgere, der kommer til hver afdeling, ud fra antallet af børn, der bor i de tidligere skoledistrikter. De gætter på, at der vil være 49 ansøgere til de 44 pladser på Skovvang og 70 ansøgere til de 66 pladser på Søndervang, mens der er overskydende pladser på de tre andre matrikler.

Robert Sørensen fra Enhedslisten havde forslået, at der kun bliver oprettet en klasse i Ejby, hvor det er administrationens forventning, at 33 børn vil søge. Det blev kun støttet af SF, der var derfor ikke flertal.

For den endelige fordeling stemte Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti. SF, Enhedslisten og Konservative stemte imod mens Bylisten undlod at stemme.