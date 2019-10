Sådan vælger du det rigtige smykke

SPONSORERET INDHOLD: Det er ikke altid lige nemt at vælge det rigtige smykke, fordi der er så mange forskellige designs, materialer og typer at vælge mellem.

Det er dog overhovedet ikke det eneste, der gør det svært, fordi smykket også får en bestemt betydning, alt efter, hvem du vil give smykket til, og hvilken betydning, du gerne vil have, at smykket skal have for dem.

For smykker er noget af det, der kan indeholde den største affektionsværdi. Du har måske selv et arvestykke, som på nærmest magisk vis kan indfange mindet af den, du arvede det fra. Ikke desto mindre er der nogle ting, der kan gøre det nemmere for dig at vælge smykket. . Du kan nemlig gøre det meget nemmere for dig selv ved blandt andet at følge nogle hovedregler, når du vælger smykke til mænd eller kvinder.

Uret er det klassiske mandesmykke

Det mest klassiske mandesmykke er det velkendte armbåndsur. Selvom du har tiden på din telefon, er armbåndsuret en meget klædende – og funktionel måde – at tjekke tiden på. Den stilrene mand vil nok gerne have noget i et lækkert, eksklusivt materiale, der er elegant og har en følelse af ekstravagance med sig.

Men det er ikke kun stilrene ure, der klæder. Ure kan sagtens også være spraglede og livlige, hvis du gerne vil give et ur til en mand, som hellere går i sejlsko end laksko. En ny, mere teknologisk type er smart-uret, som kan bruge apps. De er især gode til technørden, og de findes også i stilrene og spraglede modeller.

Lidt ekstra luksus til kvinden

Kvindesmykker har siden tidernes morgen været med til at forskønne kvinderne, der bærer dem. Det betyder ikke, at det kun er smaragder på størrelse med Rundetårn, der går an. Det handler i høj grad om at finde et smykke, du kan have på i hverdagen, så du får lidt ekstra luksus samtidig med, at du får rig mulighed for at bruge smykket. Det kan være en enkel kæde med en lille ædelsten eller nogle ringe i et flot materiale.

Det er nemlig ikke hver dag, du trækker i gallakjolen og har muligheden for at tage et helt overdådigt smykke på. Det skal være passende, og hvis du finder et smykke, der kan gøre hverdagen lidt smukkere, har du gjort det godt. Det er nemlig de smykker, der bliver brugt mest, der oftest får en helt særlig betydning.