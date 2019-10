Scorede bronze efter straffesparksdrama

SPORT. Ved de danske mesterskaber i gadefobold endte Kravlegårdens IF på en tredjeplads. Bronzekampen blev afgjort på straffespark

Af Robert Hendel

Kravlegårdens IF har endnu engang fået ædelt metal med hjem fra et fodboldstævne.

Denne gang var det ved de danske mesterskaber i gadefodbold på Frederiksberg. Her lykkedes det efter 10 kampe at nå frem til bronzekampen.

I kampen om tredjepladsen stod Kravlegårdens IF over for Asylcenter Sandholm. Den ordinære kamp endte 6-6, og dermed skulle de to hold afgøre det hele på straffespark.

Med landets bedste keeper i PH Hansen trak Kravlegårdens IF sig sejrrigt ud af straffesparkskonkurrencen, og de kunne derfor juble over bronzemedaljerne.

Inden for de sidste to år har Kravlegårdens IF hentet hele 14 pokaler hjem til Brøndbyøster. De står i Nygårdskirken som hjælper holdet med transport til de landsdækkende stævner.

Bare i år har Kravlegårdens IF vundet guld i Københavns AsfaltLiga, Sjællandsmesterskabet og de Jyske Mesterskaber.

Ifølge formand Jan Tango er medlemstallet på et år gået fra 12 til 44 medlemmer. Han fortæller, at holdet nyder stor opbakning fra lokael virksomheder som Cafe Nielsen og Vikar MayDay.