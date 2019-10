Scorer guld for indsatsen for mænds sundhed

VALLENSBÆK. Sammen med kun fem andre kommuner, har Vallensbæk fået status af “guldkommune” som en af dem, der gør allermest for mænds sundhed

Af Jesper Ernst Henriksen

En gratis svømmetur, et sving med kogegryderne og nye fællesskaber. I Vallensbæk arbejder kommunen med en bred vifte af tilbud, der alle har det tilfælles, at de skal fremme og sikre mænds sundhed.

Den indsats bliver nu belønnet – Vallensbæk er nemlig blevet udnævnt som mandecertificeret kommune. Det er Forum for Mænds Sundhed, der står bag opgørelsen, og ud over Vallensbæk har kun fem andre kommuner – Syddjurs, Rebild, Sønderborg, Viborg og Aalborg – opnået guldstatus.

For at få guldtitlen skal en kommune have flere permanente indsatser, et permanent link til www.tjekdigselvmand.dk samt forskellige aktiviteter og events målrettet mænds sundhed.

– Vi er enormt glade og stolte over udnævnelsen og anerkendelsen af vores indsats. I Vallensbæk har vi gennem flere år haft fokus på mænds sundhed med faste tilbud som ’Fars køkkenskole’ og ’Herrefed motion’, men vi gik også ind i Mænds Sundhedsuge med spændende aktiviteter som gratis svømning og fitness, ’Fars Vildmandsfest’ og ikke mindst ’Far henter’, der er et bevægelseskoncept, hvor far og barn kan være aktive sammen. Det tilbud er vi fortsat med i år og det bliver nu et fast koncept i alle daginstitutioner i uge 24, siger Kristian Pilborg, der er motions- og sundhedskonsulent i Vallensbæk Kommune.

Seniorhuset Korsagergaard har desuden en række aktiviteter for mænd, som blandt andet at lave mad, fiske, spille billard og være kreative i værkstedet sammen. Derudover er et nyt projekt på vej – ’Den gode kammerat’ – der er målrettet ensomme mænd i Vallensbæk.

De mange tilbud sætter alle sammen fokus på trivsel, fællesskaber, fysisk aktivitet og sund kost og har altså været med til at hive guldet hjem til Vallensbæk.

Når Vallensbæk Kommune har specielt fokus på mænd som målgruppe, skyldes det at flere mænd end kvinder får kroniske sygdomme, flere mænd er ensomme og at mænd dør tidligere end kvinder.