Selvbetjening når du kopierer

DEBAT.

Af Helle Ratz, Glostrup bibliotek

Læserbrevet er et svar på læserbrev i sidste uge, hvor Lars Ammitzbøll efterspørger kontant betaling for kopier og at aviser skal blive i nærheden af stativerne.

Mange tak for rosen om vores service. Glostrup bibliotek arbejder hen imod en høj grad af et selvbetjent miljø, da vi har mange selvbetjente åbningstimer. Vi digitaliserer også i høj grad, helt i tråd med Glostrup Kommunes ambition om at være tilgængelige, også i de selvbetjente timer. Det indebærer løsninger som for eksempel vores kopisystem, hvor man selv betaler med MobilePay eller betalingskort. Vi har mange, der er rigtig glade for denne løsning.

Glostrup Bibliotek stiller et udvalg af dagens aviser til rådighed for vores brugere. Hvor i rummet de vælger at læse dem, er deres eget valg – de fleste er ret gode til at sætte avisen tilbage i holderen efter brug, men vi vil opfordre endnu engang.