Selvmål sikrede skotsk sejr

Det var stolpe ud for Nicoline Sørensen og Brøndby, da de danske mestre tog imod Glasgow City FC i Champions League. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndbys fodboldkvinder måtte for en sjælden gangs skyld forlade banen uden at sende bolden i modstanderens mål. To selvmål gav gæsterne fra Glasgow City FC sejren i det første af to opgør i Champions League

Af Robert Hendel

De danske mestre fra Brøndby står i en svær situation, inden returkampen i ottendedelsfinalerne i UEFA Women’s Champions League.

Det står klar efter onsdagens nederlag på 0-2 til skotske Glasgow City FC, hvor hjemmeholdet scorede to gange i eget net.

Hjemmeholdet fik den værst tænkelige start på kampen med et mål imod sig efter mindre end et minuts spil.

Et skud fra gæsternes Samantha Kerr blev blokeret af Brøndbys Emilie Henriksen, men desværre for hjemmeholdet ændrede bolden retning og snød Katrine Abel i Brøndby-buret.

Scoringen rystede hjemmeholdet, der aldrig fik spillet til at fungere i første halvleg, selvom gæsterne blev sat under massivt pres.

Desværre for Brøndby var spillet på den sidste tredjedel af banen for ineffektivt, og de skotske spillere stod solidt i forsvaret.

Cheftræner Per Nielsen benyttede pausen til at sætte den unge offensivspiller Rebeka Winther på banen i stedet for Linnea Svensson.

Den offensive satsning var efter syv minutters spil af anden halvleg ved at give bonus, da gæsternes Eilish McSorley med hovedet fik dirigeret bolden på egen overligger efter et indlæg fra Emilie Henriksen.

Bolden faldt ned til Frederikke Lindhardt, der forsøgte at heade bolden i mål, men uheldigvis fik hun en skotsk fodboldstøvle i ansigtet i situationen.

Kontroversiel kendelse

Kampens polske dommer Ewa Augustyn tøvede med fløjten, men endte med at dømme indirekte frispark i gæsternes straffesparksfelt, mens en del af Brøndby-spillerne appellerede for, at der var tydelig kontakt mellem støvle og ansigt – og dermed straffespark.

Nicoline Sørensen spillede frisparksbolden kort tilbage til Nanna Christiansen forsøgte at lobbe den i mål, men Glasgow-keeper Lee Alexander fik lige nøjagtigt fingerspidserne på bolden, der strøg ud til et Brøndby-hjørnespark.

Bolden ville dog ikke i mål, og efter en times spil skete der det, der ikke måtte ske, for Brøndby.

Et frispark i venstre side blev sendt ind i feltet af gæsternes anfører Leanne Ross. Da Katrine Abel i Brøndby-målet ville bokse bolden væk, fik hun ramt den skævt. Bolden strøg bagud ind i hjemmeholdets mål.

Trods et massivt Brøndby-overtag i kampen var stillingen nu 0-2 til gæsterne.

Hjemmeholdet fortsatte dog med at presse gæsterne, og halvandet minut senere kunne Brøndby atter se bolden prelle af på træværket, da overliggeren stod i vejen for et tørt hug fra Nicoline Sørensens højreben.

Bolden ville bare ikke i mål for Brøndby denne onsdag aften. Dermed er de danske mestre tvunget til at vinde med mindst to mål, når de to hold mødes igen i Glasgow den 30. oktober, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at nå forårets kvartfinaler i den prestigefyldte turnering.