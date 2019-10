SF: Skatten kan stige

GLOSTRUP. Socialistisk Folkeparti mener, at man i højere grand skulle kigge på at få flere indtægter end færre udgifter, når økonomien ikke hænger sammen

Af Jesper Ernst Henriksen

Socialistisk Folkeparti er ikke med i budgetaftalen. Deres ene mand i kommunalbestyrelsen, Palle Laustrup, er bekymret for signalet om, at stigende udgifter automatisk mødes med forslag til besparelser i stedet for forslag til stigende indtægter.

– Det bekymrer mig, at Socialdemokratiet og Venstre ikke ser tilstrækkeligt på behovet for at tilpasse kommunens indkomst i forhold til det stigende udgiftpres på det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. Udgiften til de over 80-årige bliver også større i fremtiden, siger han.

Fremskrivninger viser, at kommunens indtægter fra selskabsskatter falder, og så falder kommunens økonomi igen fra hinanden, mener han.

– Vi kan ikke blive ved med at spare os igennem år efter år, vores budget er i forvejen skåret helt ind til benet. Vores skatteprocent er nuværende at sammenligne med landets rigeste kommuner, siger han.

Han peger også på Glostrup Festival som et sted, hvor der kan spares.

– Der er foreslået takststigning på klubtilbud og dagtilbud, samtidig vil kommunen afholde en stor byfest, siger han.