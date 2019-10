Show med Dennis Knudsen

Dennis Knudsen kommer i Glostrup Shoppingcenter på lørdag. Foto: pr-foto

GLOSTRUP. Til Den store Modedag 5. oktober i Glostrup Shoppingcenter kan du opleve et underholdende og inspirerende show med kendisfrisøren og makeupartisten Dennis Knudsen fra klokken 11-13

Af Jesper Ernst Henriksen

Nu har du muligheden for at tilbringe din lørdag i selskab med kendisfrisøren Dennis Knudsen. Han besøger Glostrup Shoppingcenter til modedagen på lørdag den 5. oktober, og underholder med et stort show, der inspirerer med alle de bedste skønhedstips og tendenser.

Dennis Knudsen har fingeren på pulsen, når det kommer til mode og skønhed. Med sine professionelle tips og tricks bliver du klædt på til at prøve nye looks. Og måske er du heldig at få en mini make-over.

Glostrup Shoppingcenter har samlet alt det bedste inden for mode og skønhed denne dag med en masse aktiviteter. Du kan nyde et glas bobler og en minicupcake – og blandt andet blive forkælet med gratis farvning og retning af bryn og vipper af eleverne fra Vestegnens beautylinje. Måske er du også en af de heldige, der går hjem med en masse flotte præmier og goodiebags.