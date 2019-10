Skole og daginstitutioner udvides og renoveres

Der var 14 andre underskrifter, da borgmester John Engelhardt (V) satte sin. Det var han meget tilfreds med. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Et af de steder, hvor der er sat penge af i budgetforliget, er til at bygge og renovere skoler og daginstitutioner

Af Jesper Ernst Henriksen

Budgetforliget fra forrige år, bød på et loft på 22 elever i klasserne. Derudover stiger børnetallet. Det betyder, at der er behov for flere klasselokaler.

Derudover trænger især Nordvangskolen kraftigt til en renovering. Til de to ting, er der sat i alt 45 millioner kroner af over de kommende fire år.

– I januar laver vi en plan for, hvor der skal bygges og renoveres, siger John Engelhardt (V).

Der har af flere gange været sat penge af til renoveringer og udbygninger af skolen, men det er blevet udskudt. Denne gang er det dog nødvendigt at træffe en beslutning.

– Nu skal der ske noget. Skolerne mangler penge til renovering, og vi mangler også nye klasselokaler, siger Lisa Ward (S).

Tidligere har en rapport vist, at det vil koste 77 millioner kroner at totalrenovere Nordvangskolen, så der bliver ikke penge til det hele.

– Det siger sig selv, at vi ikke får en totalrenovering af Nordvangskolen for de penge. Vi har de midler, vi har. Der er nogle ting, som der skal rettes op på, men hvis vi kun retter op, så er der ikke plads til det stigende børnetal og til flere klasser, siger John Engelhardt.

To nye daginstitutioner

Der har tidligere været sat penge af til en ny daginstitution i Bymidten, det beløb er nu blevet fordoblet, så der skal bygge to nye daginstitutioner.

Den ene skal bygges i området syd og sydvest for Glostrup Fritidscenter, som kommunen allerede ejer. Der skal være plads til 160 børn og den skal stå færdig i 2021.

Nord for banen, lige overfor biblioteket, ligger i dag Rosenåens afdeling Syrenen, som har plads til 45 børn. På den grund er der planer om et nyt boligbyggeri, og kommunen kan derfor tjene penge på at sælge grunden. Samlet set vil det derfor kun koste kommunen 17 millioner kroner at få den nye daginstitution.

Syd for banen ligger Rosenåens afdeling Violen tæt på Priorparken. Den har også plads til 45 børn. Den skal også rives ned og erstattes af en ny institution med plads til 100 børn. Den skal stå færdig i 2023 og vil komme til at koste 32 millioner kroner.

– Det har været vigtigt for både S og V, at der også kommer en institution syd for banen. Det er vigtigt, at vi ikke glemmer sydsiden af banen, det skal også være et attraktivt sted at bo der, siger Lisa Ward.

Derudover er der sat i alt ni millioner kroner af til at gøre plads til yderligere 160 børn i de eksisterende daginstitutioner i 2020 og 2021. Samlet set vil kapaciteten i daginstitutionerne i Glostrup altså stige med over 300 pladser.

– Børnetallet vokser mere, end vi havde regnet med, det er jo glædeligt. Det koster noget, da de jo skal være et sted. Vi har to institutioner, som ikke er særligt store, hvor indretningen ikke er særlig god og bygningerne ikke har det særligt godt, så det vil være godt så hurtigt som muligt at få erstattet dem med nogle tidssvarende institutioner, siger John Engelhardt.

Stigninger i takster

For et par år siden blev taksterne i daginstitutioner og SFO’er sat ned i et budgetforlig. De bliver nu sat op igen. En vuggestueplads stiger cirka 490 kroner om måneden, en børnehaveplads stiger cirka 305 kroner om måneden, en SFO plads med 29 kroner om måneden og en klubplads med 48 kroner om måneden. Samlet set giver det en besparelse på driften på næsten 2,3 millioner kroner.

– For mig har det været vigtigt at, når taksterne på daginstitutionerne bliver hævet, så har det været vigtigt for mig, at vi ikke har sparet på kvaliteten, ved at sætte flere børn per pædagog. Man kan ikke både sætte taksten op og have færre hænder. I forhold til SFO-takster og klub-takster, så er det sådan, at børnene er kommet til at være tre lektioner færre i skole. Dengang, hvor skoletiden steg med fem timer, der satte vi SFO taksten ned, nu er børnene mere i SFO, så vi har valgt at hæve SFO taksten. På den måde er der også nogle logiske forklaringer, siger Lisa Ward.