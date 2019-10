Skolefodbold: Scorede nul mål – alligevel går de videre til næste runde

Brøndbyøster Skole (i grønne trøjer) i kamp mod Herstedøster Skole i årets udgave af DBU’s skolepokalturnering. Kampen endte uden mål. Foto: Robert Hendel

SPORT. Pigerne fra Brøndbyøster Skole spillede sig tirsdag videre i skolepokalturneringen uden at score et mål

Af Robert Hendel

Normalt skal der mål til, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at gå videre i et fodboldstævne.

Pigerne fra Brøndbyøster Skole formåede dog at gå videre uden at få bolden i kassen, da der tirsdag blev spillet anden runde af årets skolefodboldturnering.

I den første kamp stod holdet fra Brøndbyøster Skole over for Herstedøster Skole, der kort forinden havde tabt til det tredje hold i puljen fra Taastrup Realskole.

Selvom Brøndbyøster Skole spiller for spiller var langt overlegne, blev der ikke skabt mange chancer mod pigerne fra Herstedøster Skole. Ingen af holdene formåede at score, og derfor var en sejr et krav, hvis Brøndbyøster Skole skulle ende på førstepladsen i puljen.

– Vi spiller ikke fodbold. Vi kigger fodbold, og det er som om, at vi på forhånd troede, at vi let kunne slå dem. De spillede dog meget bedre mod os, end de gjorde i den første kamp mod Taastrup Realskole, og hvis man ikke har nogen afslutninger på mål, er det svært at vinde, konstaterer Keld Reitov, der er lærer på Brøndbyøster Skole, hvor han også er træner for skolens fodboldhold.

Unge spillere

I den anden kamp flød spillet langt bedre, men pigerne fra Taastrup Realskole var fysisk overlegne. Med vinden imod sig i første halvleg foregik det meste på Brøndbyøster Skoles banehalvdel, hvor pigerne fra Taastrup Realskole fik scoret to gange.

Efter pausen kom Brøndbyøster Skole langt bedre med. Det lykkedes dog ikke at få scoret, og dermed måtte pigerne fra Brøndbyøster Skole tage til takke med en andenplads i puljen – et indkasseret mål bedre end Herstedøster Skole.

– Vi spillede en godkendt kamp, især i anden halvleg, hvor vi holder nullet. Vi får bedre fat i midtbanen, men vi har ikke nogen ordentlige afslutninger, siger Keld Reitov, der trods nul mål kan se frem mod kreds-ottendedelsfinalerne.

Keld Reitovs spillere indkasserede et mål færre, end Herstedøster Skole. Dermed tog Brøndbyøster Skole andenpladsen i gruppen, der også giver videre avancement i turneringen.

Han vurderer, at holdet har stort potentiale, men at talentet først virkelig bliver udfoldet i de kommende år.

– Over halvdelen af dette hold går i syvende klasse. Så jeg jeg ser fortrøstningsfuldt frem mod de næste to år, for det er teknisk gode fodboldspillere, lyder det fra Keld Reitov.

Pigerne fra Brøndbyøster Skole skal i kamp igen fredag den 4. oktober, hvor Krogårdsskolen venter på udebane i kreds-ottendedelsfinalen.