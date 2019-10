Skolelærer om specielt undervisningsprogram: Vi vil udfordre og udvikle de mest begavede elever på skolen

Keld Reitov underviser fire elever på Brøndbyøster Skole i Level-Up. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndbyøster Skole har oprettet programmet Level-Up til motiverede og begavede elever for at udvikle og udfordre dem

Af Lea Nygaard Folkmann, praktikant

I dag findes der rigtigt meget hjælp til de fagligt og socialt udfordrede elever i folkeskolen. Anderledes står det til med de elever, som måske mangler faglige udfordringer.

Det forsøger Brøndbyøster Skole at lave om på. Med Level-Up tilbyder skolen nu undervisning for de mest begavede og fagligt motiverede elever på et højere niveau. Formålet er, at eleverne udvikler sig og bliver udfordret.

– Jeg har i mange år synes, at der har været for mange begavede børn der kedede sig i timerne, fordi de ikke blev udfordret nok. Og det syntes jeg bare var så ærgerligt. Så derfor oprettede vi her på skolen programmet Level-Up, fortæller Keld Reitov, der er lærer på skolen, for baggrunden for programmet.

Et typisk undervisnings hold i Level-up består af et forskelligtantal elever. I dansk er der ca 10 hold, som hver består af 4-5 elever.

Føler sig udfordret

Den ekstra undervisning vækker glæde hos eleverne, De synes rigtig godt om den ekstra udfordring.

– Jeg synes, at Level-Up rækker ud over den normale undervisning, hvor jeg nemt kan komme til at kede mig. Her bliver jeg udfordret, fordi undervisningen er på et højere niveau, forklarer 14 årige Anna Lykke Rommel som går i 9.d.

Eleverne kan især mærke en udvikling i den periode, de har modtaget den ekstra undervisning.

– Jeg synes, at Level-Up har givet mig en større forståelse for, hvordan en sætning skal bygges op, og hvordan de er opbygget grammatisk. Og det gør, at jeg har nemmere ved at formulere mig på skrift og sætte mine kommaer rigtigt, fortæller 15-årige Amal Moujib, som er klassekammerat med Anna Lykke Rommel.

– Mine karakterer er også blevet meget bedre i retstavning og skriftlige opgaver, supplerer 15-årige Isabella Caso Bramsen, der går i samme klasse.

Sammen er de udvalgt af deres respektive klasselæerere til den ekstra undervisning, der varer 45 minutter om ugen.

– Det er fedt, når man bliver udvalgt til Level-Up, for man får en anerkendelse af sin lærer og man får at vide, at man er god til faget, fortæller Anna Lykke Rommel.

Analog i en digital verden

Der er sket en del siden Brøndbyøster Skole indførte programmet for fire år siden. I dag er både Level-Up i dansk, matematik, latin og tysk på Brøndbyøster Skole. De tre hold, han startede med, er blevet forøget til ti.

For skolen er det vigtigt at undervisningen foregår som en dialog mellem lærer og elev, så eleverne lærer bedre.

Samtidig foregår undervisningen også anderledes, end hvad eleverne ellers er vant til. Det hele foregår nemlig på tavle og papir – i stedet for smartboard og computer. Og det er eleverne faktisk rigtig glade for.

– Jeg synes, det er hyggeligt at vi arbejder på papir, i stedet for på computer, som vi ellers gør. Det gør det også mere overskueligt, for du kan tegne i teksten og selv sætte kryds og bolle ind, siger Mikkel Lysgård Villadsen, der også får undervisning i Level-Up.

Programmet er blevet en så stor succes, at skolen har tænkt sig at fortsætte Level-Up programmet.

Står det til Keld Reitov, fortsætter det i mindst 100 år endnu.

– Både fordi jeg selv synes, det er sjovt, og ikke mindst for elevernes skyld, lyder fra rutinerede lærer.