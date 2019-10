Sponsor efter mange år som spiller

Det er vigtigt at bakke op om spillere og frivillige i en klub som VI39, mener Lars Majgaard. Foto: VI39

SPORT. Ejeren af VI39’s nye hovedsponsor, Valport, er selv både spiller og frivillig træner i klubben - og det er netop dem, han gerne vil bakkke op om med sit sponsorat

Af Jesper Ernst Henriksen

VI39 har fået en ny hovedsponsor, Valport. Det er en virksomhed med en ejer, der kender klubben særdeles godt. Det er nemlig ejet af Lars Majgaard, der har spillet fodbold i VI39 siden han var seks år gammel – kun afbrudt i enkelte perioder på grund af småbørn og et travlt arbejdsliv. I dag er han træner for U12 årgang 2008, hvor han har sin yngste søn med på holdet, som han har været træner for i ca. fem år. Hans datter Marie spiller på U15 i Brøndby og sønnen Christian på U19 i VI39. Selv spiller Lars hyggefodbold i klubben.

– Jeg håber, at klubben får nogle midler, som de kan bruge på at gøre forholdene bedre for børn, unge og voksne som spiller fodbold i VI39, samt at de får sendt signal til andre virksomheder i området om, at klubben godt kan håndtere og varetage interesser for firmaer, som har lyst til at bidrage til klubben, siger han.

Han er glad for at kunne bakke op om de frivillige i klubben.

– Vi vil vise de frivillige, at vi værdsætter, når en voksen bruger flere dage om ugen på at træne spillere eller målmænd. Desuden er det også en mulighed for at give en smule tilbage som virksomhed i lokalsamfundet, forklarer Lars Majgaard.

Elsker træningen

Opbygningen af Valport, der i dag har otte ansatte og afdelinger i både Vallensbæk og Nr. Snede, har taget meget tid og energi. Alligevel – eller måske netop derfor er Lars Majgaard fortsat med foldboldtræningen.

– Jeg træner, fordi det giver mig et frirum i en travl hverdag som selvstændig. Når man kommer til træning, så er det tiden med drengene, som gør, at jeg får tankerne væk fra diverse projekter, som jeg har haft travlt med i løbet af dagen eller ugen. Og så er der selvfølgelig alle de sjove tanker, kommentarer og spørgsmål fra drengene, samt deres ofte ukomplicerede syn på tingene, som gør at den halvanden time ofte går hurtigt, siger han med et smil.

Han bruger to aftener om ugen på træning og ofte en kamp i weekenden som træner foruden hans egen træning.

– Jeg er heldigvis sammen med nogle andre rigtige gode trænere, og da vi er flere trænere, der har været med i flere år, gør det trænergerningen hyggelig, uddyber Lars Majgaard.

Breddeklub

VI39 har over 35 hold fordelt på børn, unge og voksne, så det er en breddeklub.

– VI39 ser sig som en breddeklub, hvilket Lars Majgaard klart bakker op om, siger formanden for VI39, Morten Olsen.

Det er også vigtigt for Lars Majgaard.

– Selvfølgelig skal vi have fokus på at give udfordringer til de gode hold og spillere, men der skal også være plads til barnet, som bare vil hygge sig og have det sjovt til fodbold. Det mener jeg, at VI39 efter bedste evne forsøger at føre ud på træningsbanerne, hvilket også er en af grundene til, at Valport bakker op om netop VI39. Desuden er jeg sikker på at hvis det er sjovt til træning og kamp, så skal resultaterne nok komme, mener Lars Majgaard.