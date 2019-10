Styrker kampen mod ensomhed

BRØNDBY. En særlig indsats skal gøre op med ensomhed i Brøndby. Det er særligt ældre mænd, der er fokus på

Af Robert Hendel

Når det kommer til andelen af ensomme, ligger Brøndby højt på listen.

Det vil kommunen gøre noget ved. Støtte fra Sundhedsstyrelsen giver Brøndby Kommune mulighed for at intensivere indsatsen mod ensomhed.

– Det er afgørende, at vi sætter ind mod ensomhed. Det har store konsekvenser for vores helbred og livskvalitet, siger Per Jensen (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Ifølge Per Jensen bliver indsatsen særligt rettet mod ældre mænd, der bor alene.

– Det er samtidig dem, vi har sværest ved at få ud af hjemmet og ind i et fællesskab, der kan gøre noget godt for dem, lyder det fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Det nye fokus har overskriften ”Aktiv i fællesskabet” og består af fire konkrete projekter.

– Med fokus på både mad, kultur og motion er det mit håb, at næsten alle vil opleve, at der er et relevant tilbud til dem, siger Per Jensen.