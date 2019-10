Sygefraværet er blevet forbedret

DEBAT. Af Lisa Ward, Gruppeformand for Socialdemokratiet i kommunal­bestyrelsen i Glostrup

Af Lisa Ward, Gruppeformand for Socialdemokratiet i kommunal­bestyrelsen i Glostrup

Hvor er det dejligt at konstatere, at det store arbejde, som Glostrup Kommune har udført i forhold til sygefravær, har båret frugt. Fraværet er stadig højt, men er faldet med to procentpoint den seneste tid.

Vi er stadig meget opmærksomme på områder, hvor sygefraværet er særligt højt.

Tiltagene i forhold til sygefraværet, med øget opmærksomhed blandt andet i forhold til dialogen mellem leder og medarbejder er rigtig gode. Yderligere er tiltag, som hjælper på stress (eller på vej til stress) rigtigt givende. Mindfulness og fysioterapi giver helt sikkert også effekt.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at ansvaret i forhold til sygefravær også er et politisk ansvar. Vi former og sætter rammerne for arbejdet i kommunen.

Det er ikke særligt befordrende bare at sige: ’Nu må medarbejderne tage sig sammen’. Når sygefraværet er højt, kan vi som politikere efter vores mening ikke bare se den anden vej og pege på medarbejderne og ledelsen. En masse fingre peger på os selv, både når det er skidt, og det er godt.

Vi i Socialdemokratiet mener ikke, at man som kommunalpolitiker skal true direktion, chefer, ledelse og personale med fyringer, hvis de ikke tager sig sammen.

Alt personale arbejder bedst, når der udvises tillid og ansvar inden for den vedtagne politiske ramme.

Vi håber, at det fremtidige budget – trods reduktioner – og det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen kan skabe ro i organisationen.