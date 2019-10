DEBAT. Af Lars Ammitzbøll, Sportsvej 20, Glostrup

Da min kone og jeg kom tilbage til busstoppestedet efter vores indkøb kom vi cirka 20 sekunder for sent og bussen startede med at køre, men nåede at samle os op forrige fredag klokken 11.10. Det var en kvindelig chauffør. Godt gået idet ros ofte er et uartigt ord.