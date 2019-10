Tak til dig, vi mødte på Brøndby Kulturnat 2019

DEBAT. Af Kent Magelund (S), borgmester i Brøndby, på vegne af hele Kommunalbestyrelsen

Af Kent Magelund (S), borgmester i Brøndby, på vegne af hele Kommunalbestyrelsen

Brøndby Kulturnat vokser år for år og er et af årets festlige højdepunkter i Brøndby. Det var også tilfældet i år. Som lokalpolitiker er det en ubetinget fornøjelse at være på gaden og møde så mange glade borgere og se byen folde sig ud i helt nye farver og former.

De oplevelser og snakke vi fik på kulturnatten, tager vi med os som et tydeligt bevis på, at vi bor i en by, hvor vi føler et stort fællesskab med hinanden og en stor stolthed over det sted, vi bor.

Ikke fordi alt er perfekt, og ikke fordi vi ikke kan blive bedre. Men fordi vi ved, at Brøndby rummer så mange potentialer.

Derfor vil vi i kommunalbestyrelsen gerne sende en samlet tak til alle jer, der tog for jer af kulturnattens tilbud. Vi vil også takke de frivillige, foreninger og forretninger mange gange, som der i øvrigt hele tiden bliver flere af og som hvert år skaber en fantastisk kulturnat for os alle sammen.

I år var vi lokalpolitikere ude at møde mange af jer på de seks strategiboder, der var placeret rundt om i byen.

Målet var at få borgernes input til fremtidens Brøndby, som vi skal bruge i vores aktuelle arbejde med at lave en samlet strategi for Brøndby.

Tak til alle jer, der tog jer tid til enten at stoppe op og få en snak eller de mere end 500, der udfyldte postkort med jeres ønsker for Brøndby i fremtiden, eller som stemte på de områder, der er vigtigst for jer.

Det er værdifulde samtaler og input, vi tager med videre i vores strategiarbejde. Tak til alle jer, der gør, at vi ikke bare oplever kulturnatten, men også Brøndby, i nye farver og former.