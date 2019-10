Tikkende bombe under skolens økonomi

Glostrup Kommune skal spare mange millioner. Igen. I den forbindelse er jeg bekymret for, om man politisk er opmærksom på, at skoleforliget potentielt er en økonomisk katastrofe.

Lige om lidt skal de nuværende 6. klasser vælge udskolingslinjer. Det politiske flertal har med det nye forlig om skolen givet alle eleverne en garanti på, at de må blive på egen afdeling, hvis de ønsker det. Samtidig har flertallet også besluttet, at klasseoptimering, som har været praksis de sidste år, med max to 7. klasser med max 28 elever pr afdeling, er en forudsætning – det vil sige der følger ikke penge med til mere end det. Hvordan skal det fungere i praksis, når Søndervang, Nordvang og Skovvang har flere årgange med tre spor efter årevis med ubalanceret elevfordeling ved indskrivning til 0. klasse?

Med mindre der sker et mirakel og eleverne pludseligt holder op med at ønske at forblive på egen afdeling, kommer det politiske flertal enten til at skulle løbe fra løftet til eleverne om at kunne blive på egen afdeling, hvilket vil koste dyrt (også økonomisk) på elever, der fravælger Glostrup Skole. Eller også skal der findes 100.000-vis af kroner pr ikke-optimeret 7. klasse pr. år. Allerede i 2021 kan det dreje sig om millioner. Hvordan forholder partierne bag skoleforliget sig til det?

Af Søren Enemark Medlem af Børne- og Skoleudvalget

Kære Kirstine Bjarnt. Jeg anerkender dit store engagement i Glostrup Skole og din bekymring for dens fremtid. Du er jo kendt som en indædt modstander af skoleforliget. Du bruger alle muligheder til at fortælle os politikere, at det er noget skidt. Det lever vi så med.

Jeg er dog ikke som dig bekymret for klasseoptimering ved overgangen til 7. klasse. Det hænger sammen med flere ting. Når vi kigger på elevtallet for 6. klasse på de forskellige skoleafdelinger, er der rigtigt nok flere steder med tre klasser. Dog ved vi, at en del af eleverne ved overgangen til 7. klasse skifter til privat- eller efterskoler. Samtidig vil vi med den justering af styrelsesvedtægten, som netop har været til udtalelse i skolebestyrelsen, kunne planlægge med op til 28 elever i udskolingen. Men det løser ikke det hele. Det har været vigtigt for forligspartierne, at der ikke er nogen, der er utrygge ved linjeskift, hvorfor vi har besluttet, at man skal have mulighed for at blive på egen afdeling – men vi ved også, at der er nogle børn, der har brug for et sceneskift. Vi er opmærksomme på, at selvom vi planlægger med to klasser på hvert undervisningssted, kan virkeligheden blive tre klasser et sted og én klasse et andet sted. Det skal vi kunne håndtere.

Administration og skolens ledelse arbejder i øjeblikket på at finde holdbare løsninger i forbindelse med klassedannelsen i 7. klasse. Men proceduren er ikke landet endnu. Vi har netop linjevalget på dagsordenen på Dialogforum mellem Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelsen på torsdag. Her skal vi blandt andet drøfte, hvilke muligheder vi ser.

Jeg kan ikke selv være med ved dialogmødet, men jeg er sikker på, at de politikere, som har muligheden for at deltage, nok skal bruge muligheden til en god debat om vores fælles skole.