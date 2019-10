Unge for ligeværd fik nye lokaler

I lokalerne, hvor Søndervangskolens SFO normalt holder til, er der plads til Unge for ligeværd. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I sidste uge indviede Unge for Ligeværd sine nye lokaler, som de låner af SFO’en på Søndervangskolen

Af Jesper Ernst Henriksen

Indtil sommerferien holdt foreningen Unge for Ligeværd til i nogle lokaler på den tidligere Nørregårdskole i Brøndby.

De lokaler skal dog nu bruges til noget andet, derfor er foreningen flyttet til Glostrup, hvor de låner de lokaler, som SFO’en på Søndervangskolen bruger i dagtimerne. Onsdag aften blev de nye lokaler indviet.

– Vi er rigtig stolte af at kunne byde jer velkommen til Glostrup. Som udvalgsformand på socialområdet i Glostrup Kommune – og som almindelig borger her – sætter jeg utrolig stor pris på jeres indsatser og tilbud. Jeg ved fra min forvaltning at vi i Glostrup Kommune har et godt samarbejde med klub-tilbuddet. Tilbuddet og promoveringen har gjort at borgere møder andre unge og får mulighed for at danne et bredere netværk og få flere oplevelser. Unge For Ligeværd har mange meningsfulde aktiviteter i klubtilbuddet til målgruppen og vi oplever også at klubben er god til at introducere tilbuddet når der er nye unge som kan have glæde af det. Det håber jeg at vi kan styrke endnu mere, når nu I holder til her i Glostrup, sagde Lisa Ward, der er formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

Gode lokaler

De unge selv er også glade for de nye lokaler.

– Det er nogle lidt anderledes lokaler, end dem vi havde før. De er større og vi har nogle klasselokaler, vi kan bruge, så jeg er sikker på, at vi nok skal få noget spændende ud af lokalerne, siger Christian Philips, der er klubleder for Unge for Ligeværd.

Han har oplevet, at de unge har taget imod de nye lokaler med et åbent sind.

– Vi skal lige lære de nye lokaler at kende, men jeg er sikker på, at vi nok skal få en masse gode aktiviteter her i lokalerne. Jeg synes de unge har taget flytningen godt. De er optimistiske og glade, siger han.

I klubben er der mulighed for socialt netværk, hygge og samvær omkring film, sport, musik og sang. Det er også muligt at få hjælp til praktiske problemer, såsom økonomi, lejlighed, uddannelse og lignende.