Vallensbæk Byhave bliver et nyt, spændende bykvarter

Af Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk

Jeg er glad for, at Torben Kragh bakker flertallet i kommunalbestyrelsen op i vores indsats for at få regeringen til at tage kommunens støjudfordringer alvorligt. Og jeg kan forsikre ham om, at vi ikke gambler med Vallensbæk-borgernes helbred, når vi med vedtagelsen af lokalplanen giver mulighed for at etablere det nye private byggeri, Vallensbæk Byhave.

Byggeriet kommer til fulde til at overholde lovens krav til støjreduktion, når man bygger tæt på motorvejen. Bygherre støjisolerer facaderne, der vender mod motorvejen og indsætter vinduer med støjdæmpende glas. Kommunens Center for Teknik har derudover igangsat en trafikanalyse af de fremtidige forhold vedrørende blandt andet støj og trafik i hele området langs Vejlegårdsvej. Luftforureningen, som Torben Kragh også nævner, bliver principielt hverken værre eller bedre, end i resten af Vallensbæk, og er et grundvilkår, når man bor i et storbyområde.

Sammen med et flertal i kommunalbestyrelsen tror jeg på, at det med byggeriet lykkes at indfri bygherres vision om et nyt bykvarter og en spændende grøn oase i Vallensbæk, hvor vi blander generationerne og kombinerer flere former for boliger. I forhold til Vallensbæks og de andre vestegnskommuners indsats mod støj håber jeg, at Torben Kragh sammen med andre borgere vil hjælpe os med fortsat at lægge pres på den nye transportminister.