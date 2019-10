Venstre: Vi investerer i fremtiden

Venstre i Brøndby er glade for, at der i næste års budget er lagt vægt på en øget forebyggende indsats over for folk uden for arbejdsmarkedet. Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. Sportsbyen kan være med til at gøre Brøndby kendt for mere end sociale udfordringer, lyder det fra Venstre

Af Robert Hendel

Fokus på fremtiden.

Sådan beskriver Venstre årets budgetaftale, hvor partiet især lægger vægt på en øget forebyggende indsats over for folk uden for arbejdsmarkedet, og familier der ser ud til at få det svært i fremtiden.

– Vi kan ikke komme udenom, at vi har udfordringer med stor arbejdsløshed. Vores borgere bliver ikke tilstrækkeligt uddannede i forhold til at kunne forblive i beskæftigelse. Det forsøger vi så nu at rette op på, så de yngre generationer kommer i beskæftigelse og får en sund tilværelse, hvor de bliver i stand til at klare sig selv, siger Mette Engelbrecht (V).

Samtidigt er hun enormt glad for, at der sat penge af til en målrettet indsats over for de borgere, der bliver ramt af følgevirkninger af hjernerystelse og hjerneskader.

– I dag går der alt for lang tid, uden de ramte borgere får den rette hjælp og støtte til at komme tilbage til en værdig hverdag, siger hun.

Skal Mette Engelbrecht pege på en negativ ting ved budgettet, er det, at driftbudgettet bliver udvidet.

– Det betyder en større offentlig forvaltning, og det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med. Det er dog vigtigt, at vi får lavet noget ordentlig politik for pengene, og det synes jeg, at vi gør, siger Mette Engelbrecht, der ser det øgede driftbudget som en investering i fremtiden.

– I en opbyggelsesfase er man nødt til at bruge penge for at tjene penge, tilføjer hun.

Et af de steder, hvor kommunen i fremtiden kommer til at investere, er Sportsbyen. Det er ifølge Venstre et interessant projekt med mange muligheder.

– Det er udviklingsprojekt, og det betyder, at Brøndby er en by i udvikling. Det skal man som kommunalpolitiker kun sætte pris på, siger Mette Engelbrecht.

Hun mener, at sportsby-projektet er med til at skabe arbejdspladser inden for kommunens grænser.

– Vi skal være kendt for andet end stor arbejdsløshed og sociale udfordringer, og der mener vi, at Sportsbyen kan være med til at bidrage til, siger Mette Engelbrecht.