Villy klar til at sprede glæde

Villy og hans menneske, Eva Brunhøj, kan komme på besøg på Ældrecenter Sydvestvej. Foto: Ældre Sagen

GLOSTRUP. I et fantastisk sensommer-solskin fik Ældre Sagen Glostrup certificeret den første besøgshund med karakteren 12

Af Jesper Ernst Henriksen

Ældre Sagen i Glostrup kan nu komme på besøg på Ældrecenter Sydvestvej med besøgshunden Villy.

I sidste uge var Villy, der er ni år gammel, nemlig til eksamen som besøgshund. Det foregik ved DCH i Hvidovre.

Villy var særdeles veloplagt og havde tilsyneladende ingen eksamensnerver. Han tog ualmindeligt pænt imod bedømmeren, Annette Christensen, og ikke mindst hendes meget velsmagende godbidder.

Villy præsterede til et 12-tal. Det eneste minus var, at han ikke var særlig begejstret for dæk-kommandoen. Det havde dog mere med det våde og kolde græs at gøre, end ulydighed. Men gentagelse fremmer motivationen hos Villy.

Så efter en lille halv times eksamen hos den meget kompetente og rutinerede Annette kunne Villy stolt lade sig fotografere sammen med sin lige så stolte ejer, Eva Brunhøj, med det røde tørklæde som bevis på, at han nu er certificeret besøgshund.

Eva er besøgsven og hun har ”Villy” med, når hun besøger sin vært på Ældrecenter Sydvestvej. Det er dog ikke kun værten, der får glæde af besøget. Når Villy vimser glad rundt, kommer han også forbi mange andre beboere.