Vinder guld for andet år i træk

IF32 Rope Skipping TEam tog sig af de to øverste pladser på skamlen til DM i Rope Skipping. Foto: Privat

SPORT. Et stort hold fra IF32 Rope Skipping Team kom hjem med en Danmarksmester og masser af andre gode resultater fra de individuelle Danmarksmesterskaber

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var lagt op til en spændende og meget tæt konkurrence i Fredericia, hvor de individuelle Danmarksmesterskaber i Rope Skipping 2019 blev afholdt. IF32 Glostrup blev på fornem vis repræsenteret af hele 14 sjippere fordelt på tre alders-kategorier.

De første i konkurrence var de yngste sjippere under 11 år. IF32 deltog med fem sjippere hvoraf to kom i top ti og to indtog de øverste pladser på medaljepodiet. Mathilde Jeppesen leverede sin freestyle fejlfrit og blev dansk mester i denne disciplin og vandt en flot samlet sølvmedalje i rækken. Jasmina Skaarup var super hurtig i begge speed discipliner som hun blev dansk mester i. Med en flot gennemarbejdet serie kunne hun efter endt konkurrence hænge en samlet guldmedalje om halsen og fik dermed også den officielle titel som Danmarksmester 2019.

Det er andet år i træk, at en sjipper fra IF32 Rope Skipping Team vinder konkurrencen i denne aldersgruppe.

I alderen 12-14 år var Glostrup flot repræsenteret med hele otte sjippere. Der blev vist mange flotte serier og sat nye personlige speed rekorder fra flere af sjipperne i denne række og de fik rigtig meget læring med hjem som de kan bruge fremadrettet.

Resultatmæssigt blev det blandt andet til to placeringer i top 15 af Ida og Mynte samt to placeringer i top ti af Karla og Iris i et meget stærkt felt på hele 64 deltagere.

I seniorrækken for sjippere over 15 år kom Natacha rigtig godt fra start i hastighedsdisciplinerne, hvor hun tog en 4. plads i tre minutters speed kun fem hop fra en plads på medaljeskamlen. Samlet blev det til en 6. plads i Danmarks bedste række i et meget stærkt felt med hele 51 deltagere.