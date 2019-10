Wikke og Rasmussen besøgte Glostrup Bio

Instruktørerne bag Gooseboy besøgte Glostrup Bio. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Michael Wikke og Steen Rasmussen kastede glans over visning af deres nyeste film, familiefilmen Gooseboy, ved en forestilling i Glostrup Bio søndag eftermiddag i forrige uge

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var fornemt besøg i Glostrup Bio i forbindelse med visningen af filmen Gooseboy. En halv time før filmen kom op på lærredet signerede de to instruktører plakater og en bog, der lige er udkommet om dem. Det foregik under festlige former i foyeren, hvorefter de fortalte om deres film inde i salen.

De to spasmagere Michael Wikke og Steen Rasmussen har været på banen og uadskillelige i 35 år. De startede med radio og tv, hvor mange husker anarkistiske udsendelser som Tonny Toupé Show og Sonny Soufflé Show. Senere lavede de en stribe film, hvoraf især familiefilmene er blevet folkeeje, herunder Hannibal & Jerry, Der var engang en dreng, der fik en lillesøster med vinger og Flyvende Farmor.

Nu er de aktuelle med familiefilmen Gooseboy, der blandt andet handler om en dreng og en gås, der har brækket vingen og slået hovedet, hvorefter den har glemt at tale gåsesprog, men kun kan tale menneskesprog – på jysk. Den eventyrlige film med masser af musik og en perlerække af kendte skuespillere og sangere vakte stor jubel.