1.a tog cykel-medaljerne hjem

Jublen var stor, da 1.a vandt konkurrencen Alle Børn Cykler

VALLENSBÆK. Vallensbæk Skoles 1.a vandt konkurrencen om at være den klasse i kommunen, der har cyklet flest dage under kampagnen Alle Børn Cykler

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var stor spænding, da alle Vallensbæk Skoles elever fra 0. til 6. klasse blev kaldt til samling mandag. Tre politifolk, borgmesteren og lærere med cykelhjelme på stod klar til at tage imod børnene i Multisalen.

Børnene startede med fællessangen Jeg er så glad for min cykel. Derefter tog borgmester Henrik Rasmussen mikrofonen. I konkurrencen bliver det talt sammen, hvor mange dage eleverne i hele klassen er i skole, og hvor mange af de dage, de har taget cyklen i skole.

– En klasse her på skole har vundet Alle Børn Cykler-konkurrencen i Vallensbæk ved at cykle 314 dage ud af 374 mulige, fortalte borgmester Henrik Rasmussen og sagde, at det var 1. a.

Hele klassen sprang op som fjedre, jublede og faldt hinanden om halsen.

I alt 751 elever i Vallensbæk Kommune deltog i Alle Børn Cykler, og de har i alt cyklet 6.978 dage i løbet af de to uger, kampagnen stod på. Heraf blev der anvendt cykelhjelm 6.743 dage. Vinderklassen 1.a brugte cykelhjelm 100% af gangene.

Der var en ekstra hæder til klassens lærer Anne-Mette Bisgaard, som har gjort en ekstraordinær indsats for at få flere børn til at cykle. Sidste år formåede hun at få sin 5. klasse til at cykle så meget, at de vandt Alle Børn Cykler 2018 i Vallensbæk – og i år har hun altså præsteret det samme med sin nye 1. klasse.

Og så var der ellers medaljer til alle i 1.a og en flot pokal, som dog kun er til låns i et år – med mindre klassen kan gentage kunststykket næste år. Alle Børn Cykel-kampagnen arrangeres af Cyklistforbundet i samarbejde med Trygfonden og afholdes i et samarbejde mellem kommunen, elever, lærere og politiet.