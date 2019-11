10.000 til Stafet For Livet

Mette Ove modtog på vegne af Observationshjemmet i Glostrup 5.000 kroner og Lars Højmark og Iram Saif modtog på vegne af Stafet For Livet 10.000 kroner. De blev uddelt af Lene Kirsti Andersen, Søsterlogenr. 88 Lathyrus. Foto: Privat

GLOSTRUP. Når der næste år for første gang bliver afholdt Stafet For Livet i Glostrup, er der allerede samlet de første 10.000 kroner ind - de kom fra Odd Fellow

Af Jesper Ernst Henriksen

En gruppe borgere i Glostrup arbejder lige nu på at få Stafet For Livet til Glostrup. Stafet For Livet er en 24 timers holdaktivitet, hvor der sættes fokus på kræftsagen, man kæmper sammen og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, som vi har mistet, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning og indsamling – for kampen mod kræft.

De penge, der bliver samlet ind til Stafet For Livet, går til Kræftens Bekæmpelses livsvigtige arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Det projekt blev støttet af søsterloge nr. 88 Lathyrus med 10.000 kroner.

Derudover gav de 5.000 kroner til Observationshjemmet i Glostrup, der tilbyder døgnbehandling for otte børn op til seks år og en familieafdeling med plads til fem familier.

Yderligere blev der givet 1.000 kroner til De Blindes Julelys og 2.000 kroner til Storkøbenhavnske Odd Fellow Logers Humanitære Fond.