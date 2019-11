75-års-fødselarer blev fejret

75-årige borgere i Vallensbæk fik en fest og mulighed for at møde de to forebyggelseskonsulenter Benedikte Skov og Christina Schubart.

VALLENSBÆK. Alle Vallensbæk-borgere, der er fyldt eller fylder 75 i år, var inviteret til fødselsdag på rådhuset med lagkage, sang og oplæg om kommunens tilbud

Af Jesper Ernst Henriksen

Som et supplement til de forebyggende hjemmebesøg kunne alle Vallensbæks 75-årige komme til fødselsdag på rådhuset onsdag.

Borgmester Henrik Rasmussen bød velkommen, og kommunens to forebyggelseskonsulenter Benedikte Skov og Christina Schubart førte tilhørerne igennem programmet, der både bød på kaffe, kage, sang og oplæg om kommunens forskellige tilbud.

KOL-koret, som er et kor for sang-interesserede med begrænset lungekapacitet, sang sammen med 5. b fra Egholmskolen ikke mindre end to fødselsdagssange, og seniorrådgiver Bent Mathiasen holdt et oplæg om det gode seniorliv. Han fortalte om, at det som senior er vigtigt at holde sig i gang, at bibeholde sine sociale relationer og dyrke de interesser, man finder glæde ved.

Derefter kunne fødselarerne høre om visitation, hjælpemidler, demens, rådgivning til pårørende, forløbsprogrammer, seniorhuset samt projektet Den gode Kammerat, hvor mænd på 60 og derover har mulighed for at få en kammerat at dele oplevelser i dagligdagen med.