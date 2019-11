Årets seniorhåndboldklub er GHI

IF32 Glostrup Håndbold og Idræt er årets seniorforening i Håndbold Region Øst. Foto: GHI

SPORT. IF32 Glostrup Håndbold og Idræt er en ny håndboldklub med fokus på seniorhåndbold og stor vækst og så er de blevet kåret til årets seniorforening af Håndbold Region Øst

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste år startede Janni Cold Holm og Tina Lindskov Larsen officielt en ny håndboldklub. De havde haft gang i håndboldspillet lidt tidligere, men i marts 2018 blev IF32 Glostrup Håndbold og Idræt (GHI) officielt startet som en klub. De to mente, at der manglede et tilbud til de voksne, der gerne vil spille håndbold.

– Klubben sætter fokus på noget, som jeg synes er væsentligt, nemlig de voksne i foreningslivet. Dem skal man ikke glemme. I en tid, hvor vi er så stressede, er det vigtigt, at vi voksne også kommer ud og rører os. Vi har fokus på seniorhåndbolden, mens mange andre håndboldklubber har fokus på ungdomsarbejdet, siger Janni Cold Holm.

Det har vist sig, at der var et behov for den type fokus.

– Nu har vi mere end 50 seniorspillere. I andre klubber er de ofte ikke mere end et eller to hold. Vi er tre damehold og to herrehold. Det er nogle, som gerne ville i gang, men ikke har vidst, hvor de skulle gå hen og spille håndbold. Vi har folk, der kommer inde fra byen af for at spille ved os, siger Janni Cold Holm.

Årets klub

En af de aktive i GHI er Camilla Petersen. Hun syntes tidligere i år, at Janni og Tina havde gjort så stort et stykke arbejde, at GHI fortjente at blive kåret til årets seniorforening.

Hun skriver i sin indstilling, at det er en imponerende fremgang i medlemstal, som klubben har opnået. Det er sket på trods af, at det har været svært at skaffe ledig haltid i Glostrup, hvor det ofte kun har været muligt at få træningstider efter klokken 20 om aftenen, hvilket kan være en udfordring, da mange af spillerne har et stykke til Glostrup.

– Jeg kan kun sige, at jeg er dybt imponeret over de kampe og det engagement, som denne klub er startet op med og de fortsat svære udfordringer, som de konstant slås med, skriver hun.

Den indstilling blev der taget godt imod i bestyrelsen i Håndbold Region Øst (HRØ), der er den afdeling af Dansk Håndboldforbund, der dækker hele Østdanmark. De valgte nemlig at kåre GHI til årets seniorforening tidligere i år.

– De har oplevet en fantastisk stor fremgang inden for en enkelt sæson og dette må ses som værende dybt beundringsværdigt. GHI har formået at skabe et fantastisk sammenhold for sine medlemmer og været værter for større sociale arrangementer, der samler foreningens medlemmer på tværs af årgange og hold. Sidst men ikke mindst, så er det et faktum at det er en flok ildsjæle, der kæmper mod alle odds som trange træningstider, at være en ny afdeling og at samle spillere fra nær og fjern. Dette er helt essentielt for, at de er løbet med prisen som HRØ’s Årets seniorforening i 2018/2019, skriver de i begrundelsen.

Det er selvfølgelig en ros, som Janni Cold Holm er glad for.

– Man bliver rigtig stolt af at få den anerkendelse, at få at vide, at man gør et godt stykke arbejde. Det er jo super godt, at man også kan nå nogle mål i sin fritid, siger hun.