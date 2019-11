Ældre spiste sammen

Cirka 85 mennesker var samlet i salen under biblioteket. Foto: Lone Thelke

GLOSTRUP. Det blev en rigtig hyggelig dag i salen under Glostrup Bibliotek, da Ældre Sagen havde spise-sammen-arrangement

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 8. november samledes cirka 85 personer i bibliotekets kælder for at tilbringe nogle hyggelige timer. Der blev serveret en dejlig gryderet samt æblekage til dessert. Efterfølgende blev der serveret kaffe, og mens snakken gik lystigt, blev der solgt lodder til amerikansk lotteri.

Formålet med arrangementet er at starte fællesskaber for ældre. Risikoen for at opleve ensomhed øges ved overgangen fra arbejdsliv til tilværelsen som pensionist, ægtefællens død og andre store livskriser.

Det gør blandt andet Ældre Sagen noget ved, og i samarbejde med Folkebevægelsen mod ensomhed, kommuner og virksomheder er man gået sammen om at bekæmpe ensomheden. I Ældre Sagen Glostrup afholder de to gange om året et spise-sammen-arrangement.