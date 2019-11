B for børnekonvention

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. FN’s børnekonvention er kommet på skoleskemaet på Brøndby Strand Skole, der er blevet udnævnt til Unicef Rettighedsskole

Af Robert Hendel

Medborgerskab og menneskerettigheder.

Det er to begreber, som eleverne på Brøndby Strand Skole i det kommende år kommer til at stifte meget mere bekendtskab med.

Skolen er blandt de 48 skoler i Danmark, der kan kalde sig Unicef Rettighedsskoler. Hvis alt går efter planen, kan Brøndby Strand Skole derfor om et år kalde sig certificeret Unicef Rettighedsskole.

– Vi bruger børnekonventionen til at skabe en kultur i skolen, der baserer sig på elevindragelse og medindflydelse, fortæller Christian Bindslev, der er projektleder i Unicef.

Målet er at udbrede kendskabet til børnekonventionen blandt skolebørn i Danmark.

– I dag er der kun ét ud af fem børn, der kender til børnekonventionen. Det antal vil vi gerne løfte, for det er ikke nok. Alle børn skulle meget gerne kende deres rettigheder, siger Christian Bindslev.

To skoler – ét fælles mål

Ifølge Christian Bindslev var Brøndby Strand Skole et oplagt valg som rettighedsskole, fordi skolen allerede i dag arbejder meget med elev-inddragelse.

– Og så er det en sammenlagt skole, der måske har været på udkig efter et fælles projekt, siger han.

Den vurdering deler Rikke Rubek, der er skoleleder på Brøndby Strand Skole. Fredag i Uge 43 kunne hun se de 1000 elever på to afdelinger af skolen være samlet på ét og samme sted med et fælles budskab om, at alle børn har ret til et godt liv. Det gjorde indtryk på skolelederen.

– Det er fantastisk, at vi kan samle hele skolen, og det betyder noget for både elever, lærere og ikke mindst forældrene, at de kan se, at vi har et fællesskab på tværs af de to skoler, siger Rikke Rubek, der dagen forinden havde været til børnetopmøde i FN-byen med nogle af eleverne fra skolen i anledning af den årlige FN-dag.

Hun understreger, at det at være rettighedsskole ikke er et projekt.

– Det er et tankesæt og en kultur, vi har. At vi alle kan være med til at gøre en forskel for vores verden, både lokalt og globalt, siger Rikke Rubek.

Lytter til eleverne

For at blive Unicef Rettighedsskole har skolen nedsat et rettighedsråd, der består af både elever og lærere.

– Medborgerskab er en af vores grundpiller. Vi opdrager vores elever til at deltage i det omkringliggende samfund, og den kultur skulle gerne præge eleverne i resten af deres liv, forklarer Frederik Jessen, der er indskolingsleder på Brøndby Strand Skole.

Selve processen tager et år, og inden skolen kan blive certificeret som rettighedsskole, skal eleverne blandt andet arbejde med et sæt regler for, hvordan eleverne vil behandle hinanden.

– Det giver et sundt og trygt fællesskab, at vi respekterer hinanden, selvom vi ser forskellige ud og ikke kommer med den samme baggrund, forklarer Malak Sahwil, der går i 9.c på Brøndby Strand Skole.

Hun er en del af rettighedsrådet på skolen, fordi hun gerne vil gøre en forskel.

– Det er vigtigt, at ingen føler sig holdt ude, siger hun og bliver suppleret af sin klassekammeret Areeza Hussain, der også er en del af rettighedsrådet.

– Alle har brug for respekt, og vi skal respektere hinanden. Vi har en stemme, der kan bruges til at gøre en forskel, og vores lærere lytter til os, siger Areeza Hussain.

De to piger har frivilligt valgt at være en del af rettighedsrådet, og de håber, at deres engagement kan være med til at påvirke de yngre elever i en positiv retning.

Koster ingenting

Ifølge Rikke Rubek koster det ikke skolen noget at blive certificeret. Der er heller ingen økonomisk gevinst ved certificeringen.

Til gengæld håber hun, at folk skan se, at eleverne får noget ekstra med i bagagen ved at gå på en skole, der sætter fokus på menneskerettigheder.

– Det handler ikke kun om at læse bøger og blive fagligt dygtig. Vores elever skal også udvikle sig og blive dygtige som mennesker. Det er en god ting for lokalområdet og for de familier der bor herude, siger Rikke Rubek, der nu kan se frem til, at skolen bliver endeligt certificeret til sommer.

I januar kommer eleverne ud på en workshop, og i marts besøger Christian Bindslev skolen igen for at følge udviklingen. Når han aflægger skolen et besøg igen i juni, får den sin endelige certificering.

– Der får de overrakt et bevis, som de kan sætte op uden på skolens bygning som et bevis på, at de er certificeret som Unicef Rettighedsskole, siger han.