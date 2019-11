Banko i den gode sags tjeneste

Der var fyldt op til banko i Brøndby Strand. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Overskuddet fra en bankoaften i Brøndby Strand blev doneret til Kræftens Bekæmpelse. Beløbet overgår sidste års donation på 20.000 kroner

Af Robert Hendel

I oktober har der over hele landet været fokus på bekæmpelsen af kræft. I den anledning har Boligafdelingen T13 i Brøndby Strand arrangeret en række aktiviteter med henblik på at samle så mange penge sammen til Knæk Cancer kampagnen, der i år har kørt fra uge 41 til uge 43, hvor TV 2’s store indsamlingsshow fandt sted.

– Vi hører tit, at der er mange problemer i Brøndby Strand. Derfor vil vi gerne sætte fokus på de mange gode initiativer, der er herude, og som borgerne er gode til at bakke op om, siger Julie Humle, der er aktivitetskoordinator i Boligafdelingen T13 Silergården.

Hos T13 begyndte indsamlingen til Knæk Cancer til boligafdelingens store spisearrangement i Café 13. For hver solgt billet blev der doneret 10 kroner til kampen mod kræft.

Besøg af borgmesteren

Indsamlingen kulminerede til boligafdelingens månedlige banko-aften, der i oktober var dedikeret til Knæk Cancer. Her var over 100 mennesker mødt op til en bankoaften, hvor borgmester Kent Max Magelund (S) råbte den første omgang tal op.

Udover at være byens borgmester er Kent Max Magelund ambassadør i den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse i Brøndby, der i år er medarrangør af indsamlingen. Det samarbejde har de begge profiteret af.

– Vi har været inde over med udsmykning, så der var et synligt billede af, at vi også er med inde over. På den måde får vi også synliggjort os selv, så folk ved, at vi eksisterer i Brøndby, fortæller Ib Thomsen, der er formand for lokalafdelingen i Kræftens Bekæmpelse i Brøndby.

Ib Thomsen er glad for, at borgmesteren takkede ja til hans invitation til at komme forbi. Ifølge Ib Thomsen var borgmesteren med til at starte lokalafdelingen i Brøndby.

– Han er her, fordi han brænder for Kræftens Bekæmpelse og det arbejde, der bliver lavet lokalt i foreningen, siger Ib Thomsen, der udover udsmykningen også har bidraget med en masse sponsorpræmier.

Selv er Ib Thomsen aktiv i Kræftens bekæmpelse, fordi hans mor tabte kampen mod kræft fot otte år siden. For et år siden blev en af hans nære kollegaer også ramt af kræft.

– Det fik mig til at tænke over, hvor jeg kunne lægge nogle frivillige kræfter og støtte op om den gode sag og gøre en forskel, forklarer Ib Thomsen, der kom ind i bestyrelsen på opfordring af Kent Max Magelund.

Overgik sidste år

Sidste år fik T13 samlet 20.000 kroner i alt. Det beløb ville boligafdelingen gerne overgå i år.

Derfor var det ikke kun overskuddet fra bankoaftenen, der blev smidt i puljen. Afdelingen har en genbrugsbutik, der donerede hele salget fra 43 til Knæk Cancer, og også en række andre initiativer har givet penge i kassen.

De fleste penge kom dog fra banko-aftenen, der var godt besøgt.

– Vi var omkring 110 personer. Til en almindelig banko-aften er vi omkring 70-80 stykker, så beboerne støtter op om det. Folk har altid lidt flere penge, når det handler om Knæk Cancer, fortæller Bitten Skotte, der udover at være afdelingsformand i T13 også er kasserer i foreningen Banko i Café 13.

Inden aftenen gik i gang, håbede hun på, at sidste års donation ville blive overgået.

Det var derfor en stolt afdelingsformand, der kunne fortælle de mange gæster, at de havde doneret 5.000 kroner mere end sidste år.

– Sådan noget som Knæk Cancer kan alle forholde sig til. De fleste har en ven eller et familiemedlem, der har haft kræften inde på livet, fortæller Bitten Skotte.

Afdelingsformanden fortæller, at det var tilfældigt, at bankoforeningen for fem-seks år siden begyndte at samle ind til Knæk Cancer.

– Vi havde banko i den uge, hvor der er Knæk Cancer, og så havde vi en del penge i bankokassen. Så vi tænkte, at vi godt kunne støtte med et beløb, forklarer hun.

Det første år gav det 10.000 kroner til kampagnen.

– Så fandt vi ud af, at vi havde råd til at give lidt mere, og så er beløbet vokset siden, siger Bitten Skotte.

For hyggens skyld

Ifølge Bitten Skotte er det en broget skare, der kommer til bankoaftenenerne.

– Folk kommer fra hele området. Det er dejligt, at vi lærer hinanden at kende på kryds og tværs, lyder det fra afdelingsformanden og tilføjer, at der er mange trofaste deltagere.

En af dem er 32-årige Hülya Karatas. Hun synes, at bankoaftenerne er med til at skabe et godt sammenhold i området.

– Det er et rigtig godt initiativ, at der sker noget hver måned. Der er mange forskellige aktiviteter, man kan deltage i, men banko er for alle aldre, fortæller Hülya Karatas, der bor i Kisumparken, hvor bankoklubben normalt holder til.

På grund af en vandskade har foreningen været nødt til at rykke fra Kisumparken til Albjergparken. Det har dog ikke fået Hülya Karatas til at blive væk. Hun deltager sammen med sin familie fast hver måned, og denne aften hev de en af hovedpræmierne med hjem: et gavekort på 1.500 kroner til Bilka.

– Vi er der for hyggens skyld, det er meget hyggeligt, men også for at vinde. Det er dog mest for at have det sjovt, for man får grinet en masse, siger Hülya Karatas, der også benyttede lejligheden til at få taget et billede sammen med borgmesteren. Det er der en særlig grund til.

– Jeg er også selv lærer, ligesom borgmesteren var. Han er et forbillede for mig, fordi han også går ind for sport. Det synes jeg, at vi skal gøre meget mere ud af her i Brøndby, lyder det fra Hülya Karatas, der ser frem til, at den næste bankoaften kommer tilbage til Kisumparken i november.

Det går pengene til

Ifølge Kræftens Bekæmpelse bliver 62 procent af overskuddet fra indsamlingerne brugt på forskning. 18 procent går til oplysning, mens 17 procent bliver brugt til patientstøtte.



De sidste tre procent går til administration.