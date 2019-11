Besejrer bronzevinderne

Brøndby Volleyball fik en vigtig sejr i weekenden. Foto: Robert Hendel (arkiv)

SPORT. Brøndby Volleyball Klub tog en vigtig sejr i weekenden mod sidste års bronzevindere fra ASV Elite

Af Robert Hendel

Brøndby Volleyball vandt i weekenden en overbevisende sejr på 3-0 over det jyske tophold fra ASV Elite, der sidste år hed Elite Volley Aarhus. Brøndby har i år haft en svingende sæsonstart. Derfor var kravet en sejr, hvis sidste års sølvvindere skulle kravle op i tabellen.

De to hold spiller ofte tætte kampe, og i begyndelsen så det da også ud til at blive en tæt affære.

Brøndby trak dog fra ved stillingen 6-5 i første sæt. Først ved stillingen 13-5 overlod Brøndby serven til ASV. Sofia Bisgaard var suveræn ved nettet, hvor hun gennem kampen vandt 15 angreb. ASV formåede aldrig at indhente det tabte, og så kunne Brøndby hive en sætsejr på 25-17 hjem.

Andet sæt blev mere lige. ASV hang på i store dele af sættet, men ved 19-17 trak Brøndby fra og gav ikke flere point fra sig.

I tredje sæt kom ASV bedst fra start, men Brøndby fik langsomt fat i kampen igen, og de to hold fulgtes ad indtil stillingen 20-20. Her skabte Brøndbys Mette Breuning luft med to serveesser, og i rotationen efter kunne Brøndby tage sejren i hus med 25-22.

Næste opgave for Brøndbys volleyballkvinder bliver lørdag den 30. november, hvor VK Vestsjælland, der ligger på sjettepladsen, venter.