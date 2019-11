Biblioteket fyldte 40

Børn fra daginstitutionen Stien var med til at fejre fødselsdagen.

VALLENSBÆK. Det er nu 40 år siden, at Vallensbæk fik sit første bibliotek. Det blev fejret med taler, sang og kagemænd og –koner serveret på et langbord gennem biblioteket

Af Jesper Ernst Henriksen

Biblioteket i Vallensbæk er i dag en del af Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, men kan stadig fejre, at det nu er 40 år siden, at Vallensbæk fik sit første bibliotek. Det blev fejret tirsdag i sidste uge.

– Biblioteket og Kultur- og Borgerhuset er et anker i kommunen. Det sætter nogle fantastiske rammer for fordybelse, inspiration og er en unik måde at være sammen på – både for børn, unge, ældre, medarbejdere og foreninger, sagde formand for børne- og kulturudvalget Morten Schou Jørgensen i sin tale.

Efter talen og endnu et trefoldigt hurra-råb blev der serveret kagemænd og -koner for børn og voksne.

Lene Lykke Sørensen og Helle Glarø Mathisen er begge brugere af biblioteket. Lene er kommet meget på biblioteket med sine børn, og Helle bruger det, når hun er i læsekreds.

– Det kan det hele. Her kan man få input både gennem foredrag og de gode bøger, biblioteket har, siger Lene og Helle supplerer:

– Biblioteket er for alle aldre – både børn og ældre. Med et bibliotek som det i Vallensbæk har alle mulighed for at være oplyste.