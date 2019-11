Bittert Brøndby-exit fra Champions League

En flot sejr i Glasgow var ikke nok til at sende Brøndby videre i denne sæsons udgave af UEFA Women's Champions League. Foto: Robert Hendel (arkiv)

SPORT. Brøndbys fodboldkvinder er ude af dette års Champions League. Skotske Glasgow City FC blev endestationen efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence

Af Robert Hendel

Brøndby havde ryggen mod muren, da de danske mestre gæstede Petershill Park i Glasgow torsdag aften.

To uger forinden havde Brøndbys fodboldkvinder tabt med 0-2 på to selvmål, og holdet var derfor tvunget til at score mindst to mål for at bevare håbet om Champions League til foråret.

Troen på videre avancement var til stede, og efter blot seks minutter headede Nanna Christiansen bolden i kassen til en føring til Brøndby på 1-0 efter oplæg fra Emilie Henriksen.

Brøndby fik bragt balance i regnskabet kort før pausen, da Frederikke Lindhardt fordoblede Brøndbys føring, da hun løftede bolden over den skotske keeper Lee Alexander.

Der blev dog ikke scoret flere mål i kampen, selvom Brøndby havde flere store chancer. Skotterne modstod presset, og to hold måtte dermed ud i to gange 15 minutters forlænget spilletid for at finde en vinder. Her lykkedes det ingen af holdene at score, og så skulle holdene sparke straffespark for at afgøre, hvem der skulle spille Champions League til foråret.

Skotterne viste sig at være skarpest fra de 11 meter, og dermed er Brøndby ude af dette års mesterholdsturnering.