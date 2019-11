Blåstempler Brøndby-budget

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har godkendt budgettet for 2020 på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 5. november 2019. Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby har vedtaget den budgetaftale, som blev underskrevet af alle partierne på rådhuset

Af Robert Hendel

Den budgetaftale, som samtlige partier i kommunalbestyrelsen underskrev den 22. oktober, er nu vedtaget.

Som vi tidligere har omtalt her i Folkebladet, betyder aftalen, at der kommer flere penge til forebyggende indsatser.

I jobcentret skal en øget indsats sikre, at flere borgere i Brøndby kommer i arbejde, men også at de forbliver på arbejdsmarkedet.

På børneområdet har kommunen sat millioner af til styrket indsats. Her bliver opmærksomheden blandt andet rettet mod overvægtige børn og elever i skolen med særlige behov.

Etableringen af det nye ældrecenter er også på budgettet for 2020. Kommunen forventer, at det vil koste 6,5 millioner frem til 2021. Herefter vil det koste 160 millioner over de efterfølgende tre år.

Samtidig er der over de kommende to år sat lidt over 40 millioner kroner af til en udvidelse af skolen i Brøndbyvester. Det sker som følge af byudviklingen i Kirkebjerg-området.

Derudover regner kommunen med at bruge penge på at udvikle området i Brøndby Strand, hvor de fem østligste højhuse blandt andet bliver jævnet med jorden.

På sportsområdet er der sat penge af til kampagnen ”Bevæg dig for livet”, der skal få flere danskere til at vælge et aktivt idrætsliv til.

Investeringen skal afspejle, at Brøndby er en sportskommune. Derfor fortsætter kommunen med at idrætscertificere daginstitutionerne i Brøndby.

Kommunen forventes at spare 2,4 millioner på udgifterne til dagpenge og kontanthjælp som følge af, at kommunen sender flere i arbejde.

I Sportsbyen bliver der investeret i det lokale idrætsliv. Her har kommunen blandt andet afsat 61,5 millioner kroner over de næste to år til byggeriet af et nyt fodboldklubhus til Brøndbyernes IF, der efter planen skal stå færdigt i 2021.

Budgettet blev endeligt vedtaget på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 5. november.