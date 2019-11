Børneteater klar med uhyggelig forestilling

Zebragruppen lover en meget uhyggelig forestilling i år. Foto: Zebragruppen

VALLENSBÆK. Børneteatergruppen Zebragruppen tager publikum med ind i de mest elskede eventyr, der langt fra ender som de plejer, når den igen i år opfører sin populære ”Gysernat”. I år med undertitlen ”Eventyr… der ikke ender lykkeligt”

Af Jesper Ernst Henriksen

De 30 skræmmende dygtige skuespillere mellem otte og seksten år i Zebragruppen har over de seneste måneder arbejdet med forestillingen ”Gysernat 2019 – eventyr … der ikke ender lykkeligt”.

– Det er fedt at lave ”Gysernat”, men nogle gange kan man godt selv blive skræmt. Til gengæld er det ekstra sjovt at skræmme andre. Jeg håber, at der kommer rigtig mange og ser forestillingen. Den er uhyggelig god, siger Malou Jasmin Holmboe Jensen, der er 11 år gammel og skuespiller i Zebragruppen.

Det er en fast tradition, at Zebragruppen spiller ”Gysernat” i efteråret – i år er det 9. gang, de opfører en forestilling med den overskrift. I år skulle dog være den uhyggeligste nogensinde.

– Forestillingen tager publikum med ind i de mest uhyggelige dele af eventyrernes verden – dem som ofte holder os vågne om natten. Kun de allermodigste tør. Alle andre risikerer at dø af skræk, siger Nicoline L. Roos, leder og instruktør hos Zebragruppen.

”Gysernat 2019 – Eventyr… der ikke ender lykkeligt” vil føre tilskuerne rundt gennem vores elskede eventyr, som dog ikke ender lykkeligt denne gang. Forestil dig for eksempel, at Hans og Grete ikke fik skubbet heksen ind i ovnen, og hvordan Tornerose i virkeligheden så ud, da hun vågnede efter 100 år.

– Vi glæder os til igen i år at åbne dørene for gys og gru og skræmme publikum med alle de karakterer, som de troede, de kendte så godt, så de måske får lidt svært ved at læse eventyr om aftenen, inden de skal sove det næste stykke tid, siger Nicoline L. Roos.